Два человека пострадали в ДТП с автобусом под Саратовом

Саратов, 31 декабря. Междугородний автобус Mercedes опрокинулся на трассе в Балашовском районе Саратовской области во вторник. В результате ДТП пострадали два человека, об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

По данным ГИБДД, авария произошла около 17.20 (16.20 по московскому времени) на трассе М6 «Каспий». По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением.

В момент аварии в автобусе находились 11 человек, двое пострадавших были доставлены в больницу. Авария могла произойти из-за снегопада, добавили в ГИБДД.

Сотрудники инспекции проводят проверку по факту аварии, обстоятельства случившегося выясняются.