Глава Apple объяснил, почему «позеленел» iPhone 11 Pro

Вашингтон, 31 декабря. Зеленый iPhone 11 Pro появился в линейке новых «яблочных» смартфонов в целях заботы об экологии. Об этом заявил глава американской корпорации Apple Тим Кук.

Покраской корпусов iPhone занимается японская компания Seiko Advance. Именно из-за нее, по словам Кука, его выбор пал на цвет Midnight Green.

«Это случилось из-за качественного контроля и мастерства производителя», — цитирует его агентство Nikkei.

Кук добавил, что сотрудники Seiko Advance убедили его в том, что эти чернила наиболее экологичны. Помимо этого, компания раскрыла и свои планы перейти на возобновляемую энергию в 2020 году. При этом японцы не стали посвящать главу Apple в более детальную информацию о составе краски для корпусов смартфонов. Nikkei уточняет, что обычно зеленый колер получают с помощью токсичных галогенов, но Seiko Advance смогла найти им безопасную и экологичную альтернативу.

Как сообщала ранее Lenta.ru, iPhone 11 и 11 Pro Max были первыми телефонами в линейке Apple, которые получили зеленый цвет корпуса. Презентация линейки iPhone 11 прошла 10 сентября.