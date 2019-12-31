Молодежная сборная РФ обыграла немцев 6:1 на чемпионате мира

Прага, 31 декабря. Молодежная сборная России по хоккею обыграла своих сверстников из Германии на чемпионате мира, проходящем в Чехии. К началу третьего периода россияне забросили шесть безответных шайб.

Уже по окончании второго периода подопечные Валерия Брагина вели 5:0. По две шайбы забросили Кирилл Марченко и Павел Дорофеев, еще одну забил Григорий Денисенко.

В самом начале третьего периода отличился Дмитрий Воронков. Игроки немецкой сборной отыграли одну шайбу в самом конце встречи.

Пока российская команда провела три матча, проиграв сборным Чехии и США и разгромив канадцев со счетом 6:0, и занимает четвертое место в группе.