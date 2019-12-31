Пир на весь мир или что приготовили на Новый год в разных странах

Во многих странах мира празднуют Новый год, украшают свой дом, готовят вкусности и дарят подарки. И каждая страна прекрасна собственными традициями и неповторимыми кулинарными изысками, от которых голова идет кругом! Приглашаем вас в небольшое кулинарное путешествие вместе с Федеральным агентством новостей.

Дания

В Дании причудливо сочетаются скандинавская и немецкая кухни. Датчане не любят сложных блюд и к новогоднему столу подают или жареного гуся с сухофруктами, или запеченную свинину с карамелизированной картошкой, или треску для любителей рыбы. Треска по традиции символизирует счастье и богатство. На десерт обычно подается грютце — рисовая каша с густым ягодным киселем и миндалем. Датчанам больше всех повезло с Дедами Морозами. Их двое: Юлеманден, который приезжает из Гренландии вместе с эльфами, и Юлениссе, живущий в лесу.

Вьетнам

Во Вьетнаме Новый год (Тэт) является настоящим праздником желудка. Праздничные блюда здесь традиционно готовят из риса и мяса. Одно из самых распространенных новогодних блюд — свинина в кокосовом молоке или пирожки из клейкого риса, нафаршированного мясом и фасолью. Если вас угостят квадратным пирожком, не удивляйтесь. Это дань традиции, основанной на вере в то, что земля квадратная. Иногда пирожки заворачивают в банановые листья. И ни одна вьетнамская семья не позволит себе забыть купить к новогоднему столу арбузов. По легенде, королевская семья в изгнании кормилась арбузами, которые росли на острове в изобилии. Поэтому год с этим фруктом обязательно пройдет в достатке, считают вьетнамцы.

Мексика

Коронное блюдо мексиканских хозяек — поросенок с черной фасолью и множеством овощей. На стол обязательно подают тамалес (лепешку из кукурузной муки), индейку и ромеритос — креветки, приготовленные с картофелем. В праздничные дни особенно пользуются спросом горячий фруктовый пунш понче и жареные бананы.

Франция

Дичь и вино вы встретите на новогоднем столе почти в каждом французском доме. Одно из любимых праздничных блюд у французов-виноделов — петух в вине, который своим изысканным вкусом порадует не меньше копченого окорока или салатов. Из местных блюд, которые встречаются в разных уголках странах обязательно нужно попробовать бретанские лепешки из гречихи, бургундскую индейку и парижскую фуа-гра.

Испания

Испания славится своей любовью к паэлье, но в праздничные дни вас удивят блюдом с экзотическим названием «паво труфадо де навидад» (индюшка с трюфелями). На столе обязательно будет много винограда — это символ изобилия и горячей испанской щедрости.

Италия

В праздничной Италии, если повезет, вас угостят блюдом под названием дзампоне, что означает «ножище». Обычно свиную ножку подают с чечевицей или фасолью.

Япония

В Новый год дом в Японии принято украшать букетами из бамбуковых веток, а на стол ставить блюдо с обычной лапшой, длина которой символизирует длину жизни. А еще японцы очень любят жареные каштаны и лакомятся ими в том числе и в праздники.