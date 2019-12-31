Рогозин заявил, что СССР опередил Маска с технологией возвращаемых кораблей

Москва, 31 декабря. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что заслуги основателя Space X Илона Маска перед космической индустрией сильно переоценены.

Он подчеркнул, что хорошо относится как к самому Маску, так и к основателю космической компании Blue Origin Джефри Безосу, однако не разделяет безмерного восторга их фанатов.

«Я скептически высказывался не по поводу деятельности Маска или Безоса, а по поводу ребячьего восторга, этих сект «Свидетелей Илоновых», — отметил Рогозин, выступая в эфире «России 24».

По его словам, сейчас все обсуждают инновационную технологию возвращающихся на Землю ракет Space X, однако никто не берет в расчет, что СССР еще несколько десятков лет назад вернул в автоматическом режиме космический корабль «Буран».

Не впечатлил главу Роскосмоса и показ многоразового корабля Starship. Рогозин подчеркнул, что, по оценкам специалистов, лишь 20% данного проекта является технически реализуемой.

Впрочем, менеджер поблагодарил Маска за его главную заслугу. Благодаря Space X «почивавший на лаврах» Роскосмос был вынужден начать шевелиться и приступить к разработке новых ракет.

Напомним, что Starship является крайне амбициозным проектом. Речь идет о космическом корабле, рассчитанном на 100 человек, который позволит человечеству колонизировать Луну и Марс. Ожидается, что первый тестовый полет прототипа на высоту 20 километров состоится в течение ближайших нескольких месяцев. По планам Маска, космический корабль в теории сможет достичь Красной планеты уже через шесть месяцев. Однако пока Starship далек от совершенства. В ноябре во время испытаний опытный образец будущего колонизационного корабля взорвался.