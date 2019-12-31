Москвичи в 2020 году посвятят больше времени учебе, семье и путешествиям. ФАН-ТВ

Москвичи поделились планами на будущее и данными самим себе обещаниями на предстоящий 2020 год.

«Каждый год обещаю много всего: быть лучше, добиваться целей. Поэтому в этом году хочу просто наслаждаться жизнью, чувствовать счастье вокруг себя. Каждый день», — говорит москвич.

«Еще больше работать и зарабатывать. Для семьи. Стать счастливыми и здоровыми», — говорит житель Москвы.

«Не лениться. Не лениться и готовиться к экзаменам как можно более усердно. Очень страшно. ЕГЭ. Родителям — хорошего настроения, успехов в их начинаниях и продолжениях и всего самого хорошего», — говорит прохожий.

Москва готовится встречать Новый год, до наступления которого осталось считанные часы. Манежная и Красная площади превратились в сказочные ярмарки, где можно приобрести подарок на любой вкус.