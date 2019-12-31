ЛАГ приняла резолюцию о недопустимости вмешательства во внутренние дела Ливии

Каир, 31 декабря. Представители Лиги арабских государств (ЛАГ) провели экстренное заседание, по итогам которого была принята резолюция, призывающая отказаться от любого внешнего вмешательства во внутренние дела Ливии.

В резолюции отмечается, что все страны ЛАГ подтверждают свою приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности Ливии, а также выступают против любого вмешательства в дела республики извне.

Кроме того, страны Лиги выражают обеспокоенность в связи с эскалацией кризиса в Ливии, подчеркивая необходимость немедленного прекращения боевых действий на территории республики. В резолюции отмечается, что эскалация конфликта в Ливии угрожает стабильности стран Средиземноморья и ближневосточного региона. ЛАГ подчеркивает, что политическое урегулирование ситуации в Ливии является единственным способом решения кризиса в республике.

Также ЛАГ призывает прекратить внешнее вмешательство, в рамках которого на территорию Ливии перебрасываются сирийские боевики, а также осуществляются поставки вооружения в обход эмбарго ООН. Кроме того, ЛАГ планирует объединить усилия с ООН для предотвращения любого иностранного военного вмешательства на территорию Ливии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что около двух тысяч сирийских боевиков были переброшены из Турции в Ливию. О прибытии сирийских боевиков сообщил полевой командир 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитан Абд аль-Кауи Халифа, который был взят в плен военнослужащими Ливийской национальной армии (ЛНА). В распоряжении ФАН появились эксклюзивные кадры допроса захваченного в плен боевика.

Корреспондентам ФАН удалось выяснить, что 27 декабря из Турции в Ливию прибыли два самолета с военной «помощью» для террористов ПНС Ливии. ФАН провел собственное расследование, результаты которого подтверждают вмешательство Турции во внутренние дела Ливии.

В настоящее время незначительная часть территории Ливии контролируется террористами ПНС. Так называемое Правительство национального согласия Ливии было искусственно сформировано при поддержке лишь 12 стран — участниц ООН. Большая часть территории Ливии находится под контролем законного правительства республики, которое было признано многими арабскими государствами.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», целью которой является освобождение Ливии от террористов, захвативших часть республики после государственного переворота в 2011 году.

Весной 2019 года ЛНА начала новый этап операции «Аль-Карама», в рамках которой войска Хафтара намерены освободить Триполи и северо-западные районы республики от боевиков, которые связаны с запрещенными в России террористическими группировками «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. В настоящее время силы ЛНА контролируют более 90% территории Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.