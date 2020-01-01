Сирия, 1 января. САА ликвидировала одного из полевых командиров «Тахрир аш-Шам» на севере Латакии. Курдские радикалы понесли потери в живой силе в восточной части Дейр-эз-Зора. Сирийские военные уничтожили нескольких боевиков к западу от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: расширяют участок активного фронта на северо-востоке провинции Латакия; уничтожили троих террористов к западу от Алеппо; понесли урон из-за взрыва СВУ на южной окраине Даръа.

Курдские вооруженные группировки: потеряли одного радикала в результате нападения неизвестных на востоке Дейр-эз-Зора.

«Тахрир аш-Шам»: лишилась одного из своих полевых командиров в ходе столкновений с войсками САР в Латакии.

Провинция Латакия

Сирийская арабская армия (САА) расширяет участок активного фронта на северо-востоке провинции Латакия, передает новостной Twitter-канал (Suriyakmaps). Таким способом правительственные силы рассчитывают освободить стратегический город Кабана, который является ключевым оплотом террористов в регионе. Отсюда боевики «Джебхат ан-Нусры»1***, «Исламской партии Туркестана» (обе организации запрещены в РФ) и других группировок регулярно ведут атаки на позиции войск САР и прифронтовые жилые кварталы.

В ходе столкновений в Северной Латакии военнослужащими САА был ликвидирован один из высокопоставленных полевых командиров исламистского альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого «ан-Нусрой». Об этом сообщил военный источник в Twitter (SchoenbornTrent).

Провинция Алеппо

В западных окрестностях города Алеппо продолжаются бои между сирийскими войсками и джихадистскими бандгруппами, спровоцированные последними. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, как минимум три террориста были уничтожены правительственными подразделениями в ходе противостояния в пригородах Аз-Захра и Рашидин. На этом направлении действуют в основном террористы «Джебхат Фатх аш-Шам»1, которые постоянно обстреливают окраины города. За несколько лет прифронтовые районы в предместьях Алеппо из-за деятельности боевиков превратились в руины, погибли сотни гражданских лиц.

Провинция Дейр-эз-Зор

Один боевик их состава «Демократических сил Сирии» (SDF)**** был убит, и еще один был ранен в результате вооруженного столкновения с неизвестными лицами в населенном пункте Аль-Джардхи, расположенном на востоке провинции Дейр-эз-Зор, передает Masar Press Agency. Предполагается, что нападение могли совершить члены подпольных ячеек «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), которые сохраняют широкое присутствие за Евфратом в результате попустительства со стороны США и курдских радикалов. По другой версии, атаковать могли бойцы местного арабского ополчения, которые выступают против незаконного пребывания SDF и войск Соединенных Штатов в регионе.

Провинция Даръа

На КПП сирийской армии на южной окраине Даръа прогремел взрыв. По данным Twitter-канала (QalaatAlMudiq), детонировало самодельное взрывное устройство. В результате погиб один военнослужащий САА, еще три получили ранения. Предполагается, что бомба была заложена террористами еще перед сдачей района. Напомним, этот город долгое время примерно наполовину находился в оккупации исламистских бандформирований. Полностью освободить его, а также всю остальную территорию одноименной провинции правительственным силам удалось летом 2018 года при помощи российских ВКС.

1 Организация запрещена на территории РФ.