Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Башкирии

Уфа, 31 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Башкирии, один человек погиб, четверо пострадали. Соответствующую информацию передает МВД по региону.

Авария произошла на 119-м километре автодороги Уфа — Оренбург в 19.00 31 декабря: столкнулись автомашины Mitsubishi Lancer и ВАЗ-2107. Один человек получил смертельные травмы и скончался на месте. Еще четыре человека, в том числе ребенок, получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося ДТП, после чего будет принято решение процессуального характера.