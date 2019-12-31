Британец разорвал картину Пикассо за 26 млн долларов

Лондон, 31 декабря. Житель Великобритании совершил акт вандализма в лондонской галерее современного искусства Tate Modern, разорвав картину Пабло Пикассо «Бюст женщины». Поврежденное полотно было убрано с показа.

Сотрудники галереи в настоящее время пытаются оценить нанесенный 20-летним посетителем ущерб. По некоторым данным, стоимость картины оценивается в 20 млн фунтов стерлингов (26 млн долларов). Картина «Бюст женщины» была написана Пикассо в 1944 году. Она изображает художницу и фотографа Дору Маар.

«Следователи, расследующие инцидент с причинением ущерба в Tate Modern, предъявили обвинение мужчине. Шакил Мэсси в возрасте 20 лет с северо-запада Лондона обвинен в причинении ущерба», — пояснили в полиции.

Отметим, что это уже не первый подобный случай. В январе россиянин Денис Чуприков похитил из Третьяковской галереи картину «Ай-Петри. Крым». Подозреваемый довольно скоро оказался задержан, а картина впоследствии нашлась в Одинцовском районе Московской области. По словам Чуприкова, он хотел таким способом обратить на себя внимание. В итоге похититель получил три года колонии строгого режима.