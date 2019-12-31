Захарова рассказала, о каком подарке мечтает на Новый год

Москва, 31 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мир, спокойствие и атмосфера праздника станут для нее лучшим подарком.

Дипломат рассказала, чего попросила бы у Деда Мороза.

«Глобально я очень хочу спокойствия и мира. А еще особой атмосферы праздника. Она творится людьми», — поделилась Захарова.

Она также отметила, что Москва стала особенно красивой в преддверии Нового года.

«Вы знаете, я просматриваю ленты социальных сетей, вижу яркие фотографии и думаю: «Ой, это, наверное, какой-нибудь Париж, наверное, это где-то в районе Лондона, Рима. Или, может быть, это Нью-Йорк». А потом я понимаю, что все это Москва», — рассказала Захарова.

По ее словам, желание чего-то конкретного осталось в прошлом.

«Мне нравится дарить подарки, нравится витающая в воздухе атмосфера праздника. Этого бывает достаточно», — отметила дипломат.

Кроме того, Захарова пожелала самой себе не думать в новогоднюю ночь и еще несколько дней о политике и иностранных лидерах.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о новогоднем поздравлении президентом РФ Владимиром Путиным жителей России. В поздравительной речи глава государства особо отметил «несгибаемое поколение победителей» и подчеркнул, что единство страны позволяет достигать самых высоких целей.

Первыми в России новогоднее обращение президента РФ услышали жители Камчатского края и Чукотского автономного округа. Новый год в этих регионах наступил в 15.00 по московскому времени. В 16.00 в 2020 год вступят жители Северо-Курильска, Магадана, Южно-Сахалинска.