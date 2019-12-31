Рогозин заявил, что американские космические корабли будут дороже «Союзов»

Москва, 31 декабря. Американские частные корабли окажутся дороже российских «Союзов», считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Я думаю, будет дороже. Нет ничего более эффективного и дешевого, чем российские корабли, которые проверены временем, испытаниями, авариями проверены», — заявил Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».

По мнению главы Роскосмоса, США необходимо набрать соответствующую статистику, прежде чем их корабли смогут составить конкуренцию российским «Союзам».

В текущем году в США начались испытания американских частных космических кораблей. На данный момент США покупают места на российских «Союзах» для доставки астронавтов на МКС.

Ранее сообщалось, что Роскосмос планирует удвоить число полетов на орбиту в 2020 году по сравнению с показателями текущего года, количество космических запусков достигнет 50.