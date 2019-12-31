Новые перспективные бортовые «часы» испытали на спутнике «Глонасс-К»



Москва, 31 декабря. Новые перспективные бортовые «часы» успешно испытали на спутнике «Глонасс-К», сообщили эксперты головного научного института госкорпорации «Роскосмос» ЦНИИмаш.

Сотрудники НИИ уточнили, что спутник с системным номером 702 временно выводился на техническое обслуживание с 28 декабря по 30 декабря. В это время и было произведено тестирование перспективных бортовых стандартов частоты. После испытаний «Глонасс-К» номер 702 был введен в эксплуатацию и с 31 декабря используется по целевому назначению в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС. Еще один спутник «Глонасс-К» (номер 701) был отправлен в космос в феврале 2011 года, с момента запуска проходит летные испытания и пока не работает по целевому назначению.

На сегодняшний день, как уточняет РИА Новости, орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС состоит из 26 спутников «Глонасс-М» и два спутника «Глонасс-К». По назначению работает 22 аппарата. Чтобы полностью покрыть Землю навигационными сигналами требуется 24 работающих спутника.