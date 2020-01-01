Сирия, 1 января. 17 жертв международной коалиции США были обнаружены к западу от Ракки. В составе очередного американского конвоя в Хасаку прибыли 130 грузовиков. ИГ1* активизировало вылазки в зоне контроля SDF на востоке САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили подкрепления на запад Алеппо; перебросили отряды «Хезболлы» в Дамаск; обследовали район города Буркос в Дейр-эз-Зоре; продемонстрировали оружие, захваченное у исламистов в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: вела перестрелки с САА в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: организовало две вылазки в Дейр-эз-Зоре; подозревается в убийстве мирного жителя в городе Хасака и установке СВУ на юге одноименной провинции.

Курдские вооруженные группировки: разместили новые КПП в Северном Дейр-эз-Зоре; понесли потери в результате нападения неизвестных в южной части Хасаки; обвиняется в организации взрыва в Африне; обнаружили братскую могилу жертв коалиции США к западу от Ракки; эвакуировали трех женщин из «Аль-Хола» на север Хасаки; лишились двух боевиков в результате налета неизвестных в Ракке.

Соединенные Штаты: перебросили новый военный конвой к Камышлы в Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: задействовали беспилотники для мониторинга обстановки на севере Ракки.

Международная коалиция: активизировала вылеты в районе границы САР и Ирака.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки в провинцию прибыли несколько отрядов ливанского ополченческого формирования «Хезболла». Подкрепления были передислоцированы к населенному пункту Дарайя, находящемуся юго-западнее Дамаска. О целях переброски проасадовских бойцов пока ничего неизвестно, однако предполагается, что они примут участие в разминировании местности в данном районе. Напомним, город Дарайя был освобожден Сирийской арабской армией (САА) в конце 2016 года.

Провинция Алеппо

Поступали данные об отправке дополнительных частей правительственных войск в западную часть Алеппо к линии разграничения сил с исламистами вооруженной оппозиции. Информационный портал Step News Agency передавал, что переброшенные подкрепления заняли позиции неподалеку от населенного пункта Аль-Хадер, который находится вблизи зоны дислокации джихадистов террористического альянса «Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой»1***.

Вечером прогремел взрыв в городе Африн, подконтрольном протурецких формированиям. Согласно данным новостного портала Baladi-News, жертвами инцидента стали несколько местных жителей. В установке СВУ обвиняют курдских радикалов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики подпольных групп «Исламского государства» в течение дня вновь прибегли к налетам в зонах оккупации курдских радикалов. Так, джихадисты обвиняются в активации СВУ на пути следования патрульных так называемой милиции «Асайиш» в районе населенного пункта Ас-Сабха. Инцидент привел к гибели одного из боевиков формирования. Кроме того, во второй половине дня курдский радикал пострадал в результате налета неизвестных у города Дибан.

В попытке избежать новых вылазок террористов курдские боевики начали укреплять свои позиции. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (AlbinSzakola), были усилены меры безопасности на восточном побережье Евфрата. В частности, «Демократические силы Сирии»**** (SDF) установили новые блокпосты в северных районах провинции.

Был введен комендантский час в городе Абу-Кемаль. Как отмечалось, эти меры стали реакцией на действия ВВС коалиции стран Запада, атаковавших военные объекты проасадовских военизированных отрядов в минувшее воскресенье.

В населенном пункте Букрос к северу от Меядина состоялись обыски. Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обследовали территорию города в рамках спецоперации, направленной на поиск и уничтожение «спящих ячеек» ИГ. Несколько подозреваемых в сотрудничестве с ИГ лиц были арестованы.

Провинция Идлиб

На линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и исламистов незаконных бандгрупп продолжились взаимные обстрелы. Противоборствующие стороны обменивались ударами в районе населенных пунктов Тель-Маннас и Кан-Сафра.

Тем временем правительственные силы продемонстрировали оружие и технику, захваченную у джихадистов в ходе последних столкновений. Среди представленного вооружения находились американские ПТРК TOW, самодельные крупнокалиберные винтовки и немецкие автоматы времен Второй мировой войны.

Провинция Ракка

Турецкий информационный портал Haber Turk сообщил о том, что один из солдат ВС Турции, который получил ранения при взрыве в Тель-Абьяде два дня назад, скончался в больнице. Военнослужащий по имени Рахми Кая подорвался на одном из СВУ, заложенных курдскими боевиками перед отступлением из данного района.

В северной части региона возобновилась работа турецких беспилотников. Разведывательные вылеты осуществлялись в районе города Айн-Исса, где до сих пор периодически происходят вылазки курдских боевиков.

Еще одна общая могила жертв ВВС западной коалиции была найдена в Ракке. Захоронение, в котором погребены как минимум 17 человек, было обнаружено в поселении Ас-Сальхабия. Все они погибли во время авианалетов, проведенных осенью 2017 года.

Во второй половине дня атаке подвергся блокпост курдских радикалов в районе населенного пункта Аль-Джарния на северо-западе провинции. Интернет-портал Al Nour передавал, что нападение обернулось гибелью двух боевиков SDF.

Провинция Хасака

Накануне в Хасаку прибыл еще один американский военный конвой. Колонна из 130 грузовиков проследовала в сторону занимаемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) районов города Камышлы. Об этом на своей странице в Twitter сообщал военный источник (AbdoZehn). Подкрепления пересекли границу в районе пограничного перехода «Семалка».

На юге провинции между тем атаке вновь подвергся патруль «Демократических сил Сирии» (SDF). Интернет-портал Masdar Press Agency передавал, что в результате обстрела отряда курдских боевиков группой вооруженных людей один из членов SDF был убит. В нападении подозреваются террористы «Исламского государства».

Во второй половине дня в регионе продолжились вылазки неизвестных. Информагентство Al Nour передавало, что мирный житель был застрелен в районе Аль-Ганам в административном центре провинции. Кроме того, прогремел взрыв в городе Меркада на юге Хасаки.

Позднее курдские радикалы заявили о поимке нескольких сирийцев, которые обвинялись в подготовке ряда терактов в канун рождества. SDF утверждали, что вылазки готовились в Хасаке, Камышлы и Дерике.

Сообщалось об эвакуации трех женщин из числа родственниц боевиков ИГ в район города Камышлы, где находится американская военная база. Отмечалось, что ранее они содержались в лагере «Аль-Хол».

Ирак

Стало известно об активизации вылетов ВВС западного альянса США у границы с Сирией. Telegram-канал (novostidamask) сообщал о том, что самолеты осуществляли наблюдение за обстановкой в районах, контролируемых проиранскими ополченцами-шиитами, позиции которых двумя днями ранее подверглись воздушной атаке международного альянса. Напомним, представители ополчения «Хашд аш-Шааби» заявили о готовности к нанесению ответного удара по коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.