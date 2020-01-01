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Лицемерие Facebook, Тунберг — человек года и импичмент Трампа. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

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Эксперты:

В Венесуэле не задался госпереворот, Молдавия победила олигархов, Россия пускает корни в Африке — об этом и многом другом журналист Александр Малькевич расскажет в итоговом выпуске «Слова на свободе».

Госпереворот в Венесуэле не удался

Под конец года кажется, будто ничего и не было. Сейчас Венесуэла живет спокойной жизнью с законно избранным президентом Николасом Мадуро. Но в январе, вскоре после его инаугурации, страна как бы восстала, а вернее — определенные люди и структуры. Глава Национальной Ассамблеи Хуан Гуайдо был провозглашен временным главой государства. Но в итоге американцам и их ставленнику Гуайдо ничего не удалось.

30 апреля были мощные акции протеста с большим количеством задержаний. В июне оппозиция при поддержке США, Колумбии и Чили пыталась организовать перевороты, убить Мадуро — но и у них ничего не получилось. В августе Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы, в том числе Центробанка. Гуманитарный кризис, blackout — а Мадуро все равно устоял.

Сможет ли Зеленский быть Голобородько?

Выборы президента Украины. В первом туре Владимир Зеленский почти с двукратным перевесом опередил Петра Порошенко и вышел во второй тур. Дальше — дебаты на стадионе, парламентские выборы на Украине. И мы увидели слияние шоу-бизнеса и политики. Человек из телевизора, человек из Youtube не только стал президентом, но и организовал партию «Слуга народа», и партия взяла большинство в Верховной раде.

Лицемерие Facebook, Тунберг — человек года и импичмент Трампа. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Правительство, силовые структуры, парламент, президентская власть сосредоточены в руках Зеленского. Посмотрим, сможет ли он реализовать в настоящей политической жизни своего героя из сериала «Слуга народа» Василия Петровича Голобородько.

Карнавализация украинской политики

На парламентских выборах на Украине возникла еще одна партия — «Голос». Ее возглавил Святослав Вакарчук — лидер группы «Океан Эльзы». Сам Вакарчук теперь сидит в засаде и ждет, потому что Зеленский в предвыборном угаре пообещал, что он идет на один срок. Поэтому место президента Украины в 2024 году должно стать вакантным. И вполне возможно, что Западу потребуется очередной незапятнанный властными решениями кандидат. Так что у Вакарчука шансы есть. К этому моменту он, видимо, уже точно прекратит писать и петь.

Свобода слова по-американски — Ассанж может получить 175 лет тюрьмы

11 апреля 2019 года пришла новость о том, что в Лондоне задержали Джулиана Ассанжа, и все это время идут разговоры, судебные тяжбы о том, чтобы экстрадировать его в США. В мире идет кампания, которая многих людей объединила. Мы говорим о журналистике, о праве добывать и распространять информацию, которая изобличает властные круги. Этим и занимался Ассанж вместе со своим проектом WikiLeaks. США собираются дать ему 175 лет тюрьмы за его журналистскую, расследовательскую деятельность.

Молдавия победила олигархов

Еще один любопытный момент в этом году связан с Молдавией. Мы увидели, что народ даже маленькой страны может восстать и прогнать олигархов. В данном случае речь идет про Влада Плахотнюка, который распоряжался Молдавией, крутил и вертел как хотел. Невиданное дело ради того, чтобы стряхнуть его и его банду, объединились левые и правые социалисты, выступающие за сближение Молдавии с Россией, и правые, выступающие за воссоединение с Румынией. Объединились, сформировали Временное правительство и выгнали олигарха.

Грета Тунберг — человек года по версии Time

Еще один тренд года это несчастная девочка Грета Тунберг, которую журнал Time назвал человеком года. Раньше на обложках Time были мировые лидеры, люди, от решения которых зависели судьбы народов и стран. Человек года 2019 по версии Time это Грета Тунберг, девочка с кучей расстройств, включая аутичный спектр. Но в Великобритании сборник ее выступлений стал самой продаваемой книгой года.

Лицемерие Facebook, Тунберг — человек года и импичмент Трампа. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Ее номинировали на Нобелевскую премию мира. На нее работают фонды, PR-служба. Вообще, весь этот отказ от перелетов на самолетах, забота об экологии выглядят довольно фальшиво. Вместо того, чтобы лететь на самолете, Грета путешествует по Атлантическому океану на дорогущей яхте, и все ее путешествия обходятся в десятки тысяч евро.

Борис Джонсон во главе Великобритании

В Великобритании у руля страны в качестве премьер-министра встал экстравагантный Борис Джонсон. Еще много лет назад, когда он был журналистом, английская пресса уже пророчила, что именно этот человек может оказаться в правительстве и помочь стране покинуть Евросоюз. Этим он и намерен заняться. Так что в следующем году ждем окончательного расставания Великобритании с ЕС, и посмотрим, какого рода потрясение это вызовет в старушке Европе.

Россия и Турция — ливийский вопрос

Считаю, что в январе зоной самого повышенного внимания будет Ливия, где игроками будут Россия и Турция. Пока Турция открыто поддерживает боевиков, находящихся у власти, появляется все больше вопросов. Но уже в январе турецкие войска должны отправиться в Ливию на помощь этим боевикам, которые фактически проигрывают и должны кануть в небытие под натиском ливийской национальной армии. Тогда Ливия и станет горячей точкой номер один на карте мира. И мы все с надеждой смотрим на Россию, на руководителя нашей страны, что он найдет решение, чтобы в мягком подбрюшье Европы не полыхнуло.

Неудавшийся импичмент Трампа

18 декабря палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу. Эта процедура началась 24 сентября из-за телефонного разговора Трампа и Зеленского. Именно поэтому Зеленский попал на все обложки различных журналов. Скорее всего этот импичмент ничем не закончится, ждем 3 ноября, когда будут выборы президента. Хоть победить и должен Трамп, интересно, как он будет править в ситуации, когда вокруг него лютые враги.

В Боливийском кризисе виноват Моралес

В октябре полыхнула Боливия, и виноват в этом Эво Моралес. Он в очередной раз пошел на выборы, не смог уверенно и красиво победить в первом туре, соответственно, ему его победу подрисовали. Началась забастовка, естественно, тут же подсуетились западные товарищи-партнеры, которых Моралес не устраивал. 11 ноября он объявил об отставке. Ушел он, ушел вице-президент, власть сменилась, началось избиение его сторонников, образовалась еще одна горячая точка, и она будет такой в следующем году.

Россия в Африке

В следующем году в Африке тоже спокойно не будет. В целом ряде стран континента пройдут президентские выборы, будет идти нагнетание всяких страстей. Мировые игроки попытаются вытеснить Россию, которая туда пришла и пускает серьезные корни. В конце октября в Сочи прошел мощнейший первый саммит «Россия Африка».

Лицемерие Facebook, Тунберг — человек года и импичмент Трампа. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Огромное количество соглашений подписано. Волна негатива пошла в западных СМИ. Участникам саммита начали удалять аккаунты на Facebook, страницы в Википедии, пошла довольно плотная травля. Но ждем усиления российских позиций в Африке.

Лицемерие Facebook

Социальные сети запомнились не только безобразной цензурой, но и двойными стандартами. Самая яркая и печальная страница это март, Новая Зеландия, Крайстчерч, расстрел в мечетях. Когда убийца параллельно вел трансляцию через Facebook. Он нацепил на голову камеру GoPro, убивал людей и транслировал это. И в Facebook не удаляли его видео достаточно длительное количество времени. Хочу сказать тем, кто в соцсетях у нас переживает по поводу якобы жестоких законов России. Нет. В Новой Зеландии те жители страны, которые распространяли, причем без злого умысла, этот самый ролик с расстрелом, отправились в тюрьму.

Российские СМИ испытывают давление во всем мире

Русские люди вообще испытывают давление во всем мире, хотя и здесь есть позитивные моменты. Мария Бутина вернулась в конце октября в Россию после полутора лет в американской тюрьме. Студентка, политолог, журналистка во время своей учебы в Штатах занималась народной дипломатией. У нее не было регистрации в качестве иностранного агента, поэтому она получила полтора года тюрьмы. Закончилось все хорошо, она в России. Но звоночек очень тревожный.

Лицемерие Facebook, Тунберг — человек года и импичмент Трампа. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Еще один позитивный момент. В этом году Кирилл Вышинский освободился из киевской тюрьмы и вернулся в Россию. Но мы видим, что в тех же Штатах могут схватить любого русского был бы человек, а дело найдется. По запросу США наших людей и журналистов могут арестовывать во всем мире.

Решение WADA — странная избирательность

Предновогоднее решение Всемирного антидопингового агентства нанесло страшный удар по российскому спорту. Раз не могут победить честно на спортивных площадках, значит, сбрасывают фигуры с доски. Параллельно WADA публикует отчет о допинговых нарушениях за 2017 год. В нем 114 стран и 93 вида спорта. Россия в этом списке пятая. Италия, Франция, США, Бразилия на первых местах, а мы по количеству нарушений пятые. Но отстраняют только Россию, а остальные участвуют во всех соревнованиях.

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