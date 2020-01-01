Лицемерие Facebook, Тунберг — человек года и импичмент Трампа. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

В Венесуэле не задался госпереворот, Молдавия победила олигархов, Россия пускает корни в Африке — об этом и многом другом журналист Александр Малькевич расскажет в итоговом выпуске «Слова на свободе».

Госпереворот в Венесуэле не удался

Под конец года кажется, будто ничего и не было. Сейчас Венесуэла живет спокойной жизнью с законно избранным президентом Николасом Мадуро. Но в январе, вскоре после его инаугурации, страна как бы восстала, а вернее — определенные люди и структуры. Глава Национальной Ассамблеи Хуан Гуайдо был провозглашен временным главой государства. Но в итоге американцам и их ставленнику Гуайдо ничего не удалось.

30 апреля были мощные акции протеста с большим количеством задержаний. В июне оппозиция при поддержке США, Колумбии и Чили пыталась организовать перевороты, убить Мадуро — но и у них ничего не получилось. В августе Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы, в том числе Центробанка. Гуманитарный кризис, blackout — а Мадуро все равно устоял.

Сможет ли Зеленский быть Голобородько?

Выборы президента Украины. В первом туре Владимир Зеленский почти с двукратным перевесом опередил Петра Порошенко и вышел во второй тур. Дальше — дебаты на стадионе, парламентские выборы на Украине. И мы увидели слияние шоу-бизнеса и политики. Человек из телевизора, человек из Youtube не только стал президентом, но и организовал партию «Слуга народа», и партия взяла большинство в Верховной раде.

Правительство, силовые структуры, парламент, президентская власть сосредоточены в руках Зеленского. Посмотрим, сможет ли он реализовать в настоящей политической жизни своего героя из сериала «Слуга народа» Василия Петровича Голобородько.

Карнавализация украинской политики

На парламентских выборах на Украине возникла еще одна партия — «Голос». Ее возглавил Святослав Вакарчук — лидер группы «Океан Эльзы». Сам Вакарчук теперь сидит в засаде и ждет, потому что Зеленский в предвыборном угаре пообещал, что он идет на один срок. Поэтому место президента Украины в 2024 году должно стать вакантным. И вполне возможно, что Западу потребуется очередной незапятнанный властными решениями кандидат. Так что у Вакарчука шансы есть. К этому моменту он, видимо, уже точно прекратит писать и петь.

Свобода слова по-американски — Ассанж может получить 175 лет тюрьмы

11 апреля 2019 года пришла новость о том, что в Лондоне задержали Джулиана Ассанжа, и все это время идут разговоры, судебные тяжбы о том, чтобы экстрадировать его в США. В мире идет кампания, которая многих людей объединила. Мы говорим о журналистике, о праве добывать и распространять информацию, которая изобличает властные круги. Этим и занимался Ассанж вместе со своим проектом WikiLeaks. США собираются дать ему 175 лет тюрьмы за его журналистскую, расследовательскую деятельность.

Молдавия победила олигархов

Еще один любопытный момент в этом году связан с Молдавией. Мы увидели, что народ даже маленькой страны может восстать и прогнать олигархов. В данном случае речь идет про Влада Плахотнюка, который распоряжался Молдавией, крутил и вертел как хотел. Невиданное дело — ради того, чтобы стряхнуть его и его банду, объединились левые и правые — социалисты, выступающие за сближение Молдавии с Россией, и правые, выступающие за воссоединение с Румынией. Объединились, сформировали Временное правительство и выгнали олигарха.

Грета Тунберг — человек года по версии Time

Еще один тренд года — это несчастная девочка Грета Тунберг, которую журнал Time назвал человеком года. Раньше на обложках Time были мировые лидеры, люди, от решения которых зависели судьбы народов и стран. Человек года 2019 по версии Time — это Грета Тунберг, девочка с кучей расстройств, включая аутичный спектр. Но в Великобритании сборник ее выступлений стал самой продаваемой книгой года.

Ее номинировали на Нобелевскую премию мира. На нее работают фонды, PR-служба. Вообще, весь этот отказ от перелетов на самолетах, забота об экологии выглядят довольно фальшиво. Вместо того, чтобы лететь на самолете, Грета путешествует по Атлантическому океану на дорогущей яхте, и все ее путешествия обходятся в десятки тысяч евро.

Борис Джонсон во главе Великобритании

В Великобритании у руля страны в качестве премьер-министра встал экстравагантный Борис Джонсон. Еще много лет назад, когда он был журналистом, английская пресса уже пророчила, что именно этот человек может оказаться в правительстве и помочь стране покинуть Евросоюз. Этим он и намерен заняться. Так что в следующем году ждем окончательного расставания Великобритании с ЕС, и посмотрим, какого рода потрясение это вызовет в старушке Европе.

Россия и Турция — ливийский вопрос

Считаю, что в январе зоной самого повышенного внимания будет Ливия, где игроками будут Россия и Турция. Пока Турция открыто поддерживает боевиков, находящихся у власти, появляется все больше вопросов. Но уже в январе турецкие войска должны отправиться в Ливию на помощь этим боевикам, которые фактически проигрывают и должны кануть в небытие под натиском ливийской национальной армии. Тогда Ливия и станет горячей точкой номер один на карте мира. И мы все с надеждой смотрим на Россию, на руководителя нашей страны, что он найдет решение, чтобы в мягком подбрюшье Европы не полыхнуло.

Неудавшийся импичмент Трампа

18 декабря палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу. Эта процедура началась 24 сентября из-за телефонного разговора Трампа и Зеленского. Именно поэтому Зеленский попал на все обложки различных журналов. Скорее всего этот импичмент ничем не закончится, ждем 3 ноября, когда будут выборы президента. Хоть победить и должен Трамп, интересно, как он будет править в ситуации, когда вокруг него лютые враги.

В Боливийском кризисе виноват Моралес

В октябре полыхнула Боливия, и виноват в этом Эво Моралес. Он в очередной раз пошел на выборы, не смог уверенно и красиво победить в первом туре, соответственно, ему его победу подрисовали. Началась забастовка, естественно, тут же подсуетились западные товарищи-партнеры, которых Моралес не устраивал. 11 ноября он объявил об отставке. Ушел он, ушел вице-президент, власть сменилась, началось избиение его сторонников, образовалась еще одна горячая точка, и она будет такой в следующем году.

Россия в Африке

В следующем году в Африке тоже спокойно не будет. В целом ряде стран континента пройдут президентские выборы, будет идти нагнетание всяких страстей. Мировые игроки попытаются вытеснить Россию, которая туда пришла и пускает серьезные корни. В конце октября в Сочи прошел мощнейший первый саммит «Россия — Африка».

Огромное количество соглашений подписано. Волна негатива пошла в западных СМИ. Участникам саммита начали удалять аккаунты на Facebook, страницы в Википедии, пошла довольно плотная травля. Но ждем усиления российских позиций в Африке.

Лицемерие Facebook

Социальные сети запомнились не только безобразной цензурой, но и двойными стандартами. Самая яркая и печальная страница — это март, Новая Зеландия, Крайстчерч, расстрел в мечетях. Когда убийца параллельно вел трансляцию через Facebook. Он нацепил на голову камеру GoPro, убивал людей и транслировал это. И в Facebook не удаляли его видео достаточно длительное количество времени. Хочу сказать тем, кто в соцсетях у нас переживает по поводу якобы жестоких законов России. Нет. В Новой Зеландии те жители страны, которые распространяли, причем без злого умысла, этот самый ролик с расстрелом, отправились в тюрьму.

Российские СМИ испытывают давление во всем мире

Русские люди вообще испытывают давление во всем мире, хотя и здесь есть позитивные моменты. Мария Бутина вернулась в конце октября в Россию после полутора лет в американской тюрьме. Студентка, политолог, журналистка во время своей учебы в Штатах занималась народной дипломатией. У нее не было регистрации в качестве иностранного агента, поэтому она получила полтора года тюрьмы. Закончилось все хорошо, она в России. Но звоночек очень тревожный.

Еще один позитивный момент. В этом году Кирилл Вышинский освободился из киевской тюрьмы и вернулся в Россию. Но мы видим, что в тех же Штатах могут схватить любого русского — был бы человек, а дело найдется. По запросу США наших людей и журналистов могут арестовывать во всем мире.

Решение WADA — странная избирательность

Предновогоднее решение Всемирного антидопингового агентства нанесло страшный удар по российскому спорту. Раз не могут победить честно на спортивных площадках, значит, сбрасывают фигуры с доски. Параллельно WADA публикует отчет о допинговых нарушениях за 2017 год. В нем 114 стран и 93 вида спорта. Россия в этом списке пятая. Италия, Франция, США, Бразилия на первых местах, а мы по количеству нарушений пятые. Но отстраняют только Россию, а остальные участвуют во всех соревнованиях.