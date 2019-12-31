Историк Кошкин считает, что Иран может жестко ответить на провокации США

Москва, 31 декабря. Провокации США на Ближнем Востоке могут вызвать ответную реакцию со стороны Ирана, полагает доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

«Иран готов оказать достойное сопротивление, но не ищет путей это осуществить. США же наоборот провоцируют подходы, чтобы Иран очернить в лице мировой общественности и непонятно на что спровоцировать», — пояснил он iReactor.

Эксперт напомнил об инциденте с британским танкером, который арестовал Тегеран, а также о сбитом иранскими военными американском беспилотнике-шпионе. Каждый раз Иран все жестче говорит о готовности дать отпор США, если подобные провокации будут продолжаться.

Америка же, которая назначила саму себя мировым жандармом, реализует тактику «управляемого хаоса». Она вмешивается во внутренние дела разных стран под предлогом борьбы с терроризмом и пытается подменить собой международное право. Кошкин обратил внимание на то, что присутствие США и в Сирии, и в Ираке незаконно. Страна не получала разрешение на проведение военной операции от местных властей и не имеет мандат Совбеза ООН. Тот факт, что американские военные по-прежнему остаются в Сирии и незаконно качают чужую нефть, несмотря на объявление об окончательной победе над терроризмом, лучше всего показывает истинные цели Вашингтона.

Ранее американская база в Ираке подверглась атаке, в результате чего погиб один гражданский служащий. После этого американские беспилотники ударили по пяти позициям «Хезболлы» в Ираке и Сирии, что привело к гибели 25 человек. Сторонники «Хезболлы» блокировали посольство США в Ираке, а президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил им жестким ответом.