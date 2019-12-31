Трамп отметил важность совместных действий по предотвращению теракта в Санкт-Петербурге

Москва, 31 декабря. Президент США Дональд Трамп отметил важность координации между американскими и российскими спецслужбами, которая позволила предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.

Накануне президент РФ Владимир Путин выразил благодарность за предоставленную информацию во время телефонного разговора с лидером США.

«Российский президент Путин позвонил, чтоб поблагодарить меня и США за информацию о готовящемся теракте в прекрасном городе Санкт-Петербурге», — рассказал Трамп в Twitter.

Он также добавил, что российские спецслужбы оперативно отработали информацию американских коллег и пресекли действия террористов.

«Они смогли быстро задержать подозреваемых, спася многие жизни. Замечательная и важная координация!» — резюмировал президент США.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании подозреваемых по информации американских спецслужб. По данным ведомства, задержанные планировали совершить теракт в людном месте Петербурга во время новогодних каникул.

Следственная служба ФСБ возбудила уголовное дело по статье 30 (приготовление к совершению преступления), статье 205 (терроризм) и статье 205.1 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.

По версии следствия, двое мужчин планировали совершить теракт, у них изъяли материалы, подтверждающие планирование атаки. Позднее подозреваемые сознались в своих планах.