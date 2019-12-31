Анкара, 31 декабря. Турция обратилась к Сомали с просьбой отправить солдат в Ливию для помощи террористам из так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

По данным источника в Twitter (Khalid), Турция обратилась за помощью к сомалийским солдатам, которые прошли подготовку на турецкой базе TURKSOM в Могадишо. Анкара просит Сомали отправить солдат для участия в предстоящих операциях на стороне боевиков из ПНС Ливии, которых неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара отправит ВС страны в Ливию в том случае, если глава террористического ПНС Ливии Файез Саррадж попросит его об этом. Кроме того, Анкара перебрасывает в Ливию сирийских боевиков.

Федеральное агентство новостей сообщило, что по меньшей мере 1,6 тысячи боевиков из района сирийского Африна находятся в турецких лагерях, где их готовят к отправке в Ливию для поддержки террористов ПНС Ливии.

ФАН также сообщал, что 27 декабря по меньшей мере два самолета прибыли на захваченную ПНС Ливии территорию из Стамбула через территорию Туниса. По данным источника ФАН, во второй половине октября порядка двух тысяч сирийских боевиков было переправлено из Турции в Ливию в контейнерах на сухогрузе Medcon Sinop. О прибытии в Мисурату сирийских боевиков из Стамбула рассказывал полевой командир 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитан Абд аль-Кауи Халифа, которого в октябре 2019 года взяли в плен военнослужащие Ливийской национальной армии (ЛНА). ФАН публиковал перевод видеозаписи с его допросом, которая появилась в арабских СМИ.

При этом Турция не только перебрасывает в Ливию сирийских боевиков, но также оказывает ПНС Ливии военную помощь. ФАН провел собственное расследование и выяснил подробности турецкого военного вмешательства в Ливию.

С 2014 года Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара проводит в Ливии контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. ПНС Ливии оккупировало столицу страны ― Триполи ― и незаконно удерживает контроль над городом.

ПНС Ливии было сформировано в начале 2016 года в соответствии с Ливийским политическим соглашением (так называемое Схиратское соглашение). ФАН ознакомился с текстом соглашения и узнал, когда триполитанское «правительство» потеряло свою легитимность и как оно до сих пор сохраняет власть.

1 Организация запрещена на территории РФ.