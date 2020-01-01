Гаспарян уверен, что полиция РФ максимально лояльна к участникам массовых беспорядков

Известный радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян выразил уверенность в том, что российские правоохранители максимально лояльны к участникам массовых беспорядков.

Ранее американское издание NBC составило карту мест проведения массовых беспорядков в 2019 году. В своеобразный список попали Гонконг, Венесуэла, Франция и Россия. При этом в своей статье журналисты США зачастую оправдывают тех, кто нарушает закон и участвует в незаконных акциях протеста.

Комментируя появление такого списка, известный российский радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что в РФ, в отличие от тех же США, правоохранители максимально лояльны к участникам подобных мероприятий.

«Законодательно, в принципе, все это закреплено, просто многие оценивают то, что происходило условно летом с позиции своего собственного знания. Я, как участник некоторых событий 90-х годов, могу сказать, что тогда милиция тебя под руки до автозака не водила, тебя просто били дубинками, втаптывали в асфальт, и у многих отбивалась охота проявлять активную гражданскую позицию. Но это же не означает, что нельзя подобную практику сегодня реализовать. Можно, вполне, просто полиция не имеет такого приказа на жесткое подавление протестного движения», — пояснил эксперт.

По словам Гаспаряна, минувшим летом «второй батальон ОМОНа не получал приказа жестко подавлять протесты». Скорее напротив, в России максимально корректно обходились со всеми протестующими.

«У нас резиновыми пулями не пользовались, слезоточивым газом не пользовались, в ограду их (участников акций — Прим. ФАН) не вминали. Но это не означает, что этого нельзя делать, просто полиция работает максимально демократично со всей этой публикой. А то, что американские СМИ находят какие-то нарушения и т. д., ну, они пусть сравнят действия собственной полиции при разгоне манифестантов в Фергюсоне. После этого они будут иметь право о чем-то вообще размышлять. Потому что если бы российские полицейские вот сейчас, в 2019 году, поступали бы, как американцы в Фергюсоне, я думаю, что тут же было бы созвано экстренное заседание Совбеза ООН по поводу издевательств над правами людей. Но поскольку ничего этого нет, соответственно, делайте выводы. Закон есть, просто если люди захотят серьезно поиграться в революцию, пойти на прорыв, там полиция будет уже иначе действовать, вот и все», — заключил собеседник ФАН.

Власти США сами довольно жестко обходятся с теми, кто нарушает закон и участвует в акциях протеста. И это актуально даже для случаев, когда на митинги и демонстрации приходит пара тысяч манифестантов, защищающих права человека. Но самым показательным случаем были демонстрации и беспорядки, начавшиеся 9 августа 2014 года в американском Фергюсоне (штат Миссури). Они были спровоцированы убийством полицейским 18-летнего чернокожего по имени Майкл Браун.

Беспорядки начались после того, как прошло сообщение, что Браун был убит, несмотря на то, что поднял руки вверх, то есть это произошло на расовой почве. В итоге полиция применяла спецсредства и даже спецназ для разгона протестующих.

Еще один пример того, как на Западе подавляют протесты, можно было заметить во время беспорядков во Франции. Там для разгона «желтых жилетов» полиция также активно применяла слезоточивый газ и резиновые пули. Соответственно, в случае обострения обстановки в РФ, власти могут совершенно законно ужесточить законодательство по отношению к тем, кто участвует и тем более занимается организацией массовых беспорядков.