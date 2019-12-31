США подставили Израиль, нанеся удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

Москва, 31 декабря. США нанесли удары по объектам отрядов «Хезболлы» в Ираке и Сирии. В Пентагоне утверждают, что причиной ударов якобы послужило желание Вашингтона обезопасить силы коалиции от возможных ударов со стороны «Хезболлы».

По словам главы Госдепартамента США Майка Помпео, Вашингтон готов нанести новые удары по объектам «проиранских сил» в Сирии и Ираке. Кроме того, Помпео был вынужден провести телефонные переговоры с руководством Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, чтобы объяснить действия США.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что удары США в Сирии и Ираке могут втянуть Вашингтон в войну на три фронта, так как агрессия против «Хезболлы» негативно расценивается Тегераном, Дамаском и Багдадом, передает «НьюИнформ».

«США объявили войну сразу трем странам — Сирии, Ираку, Ирану, поскольку они без разрешения этих правительств наносят удары по «Хезболле» и тем силам, которые не поддерживают Башара Асада», — отмечает эксперт.

Баранец уверен, что ответ «Хезболлы» не заставит себя долго ждать. При этом ответные действия могут быть направлены на Израиль, который является союзником США.

«Пытаясь уничтожить «главного врага» — «Хезболлу», Вашингтон приносит туда долгую войну. Кроме ударов «Хезболлы» по Израилю можно ожидать ударов по американским базам — и такие удары уже были», — добавил эксперт.

Баранец подчеркнул, что США пытаются развязать бессмысленную войну на Ближнем Востоке, игнорируя интересы стран региона.

Напомним, с 2014 года войска международной коалиции во главе с США проводят так называемую военную операцию против террористов на территории Сирии и Ирака. При этом в Сирии американские войска действуют без согласия законных властей САР. В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии, не обозначив конкретных сроков. С августа 2014 года международная коалиция нанесла 33,9 тысячи авиаударов в Ираке и Сирии, в результате которых погибли 1257 мирных жителей.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен оставить под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии. Он отметил, что Вашингтон готов использовать свои войска для «защиты сирийских нефтяных ресурсов».

Власти США не скрывают, что их главным интересом в Сирии является нефть, которую они незаконно добывают и экспортируют при поддержке курдских боевиков и наемников из частной военной компании Blackwater, которые базируются в районе населенного пункта Ас-Сувар в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор.