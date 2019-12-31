Перенджиев назвал удары США в Ираке и Сирии попытками запугать Тегеран

Москва, 31 декабря. Удары США в Ираке и Сирии являются попытками запугать Тегеран, чтобы сохранить позиции Вашингтона. Об этом заявил член экспертного совета ОО «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

В беседе с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня» эксперт поддержал слова официального представителя МИД Ирана Аббас Мусави, который назвал актом терроризма удары США по пяти объектам движения «Хезболла» в Ираке и Сирии.

«Это вполне точная оценка действий американцев на Ближнем Востоке. Ни в одной точке мира Штаты не выполняют освободительных или защищающих миссий — они всегда оккупационные и проводятся только в интересах Вашингтона», — сказал военный аналитик.

По его словам, элиты в Вашингтоне считают, что «априори все страны мира что-то должны американцам, и те не должны стесняться брать все, что им нужно. Ситуация на Ближнем Востоке это наглядно демонстрирует». Александр Перенджиев отметил, что США «нагло под прикрытием своих войск, частных военных компаний и курдских банд грабят нефтяные месторождения в Ираке, Сирии и Ливии».

Как отметил Александр Перенджиев, боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 и американские войска действуют одинаковыми методами, поэтому Тегеран, как и многие другие игроки Ближнего Востока, давно не разделяют их. По словам собеседника издания, власти Ирана прекрасно понимают, что мощным дестабилизирующим фактором является присутствие американских войск в регионе.

«Иран, Сирия, Ирак, Турция и другие страны не смогут найти устраивающий всех консенсус и запустить мирные процессы, пока на ситуацию влияет Вашингтон. И нужно учитывать, что масла в огонь деструктивных процессов регулярно подливает Израиль, не позволяющий по указке Белого дома конфликтам успокоиться», — резюмировал эксперт.

Он обратил внимание на тот факт, что американцы утратили большую часть влияния на Ближнем Востоке.

1 Организация запрещена на территории РФ.