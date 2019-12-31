Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом. События дня. ФАН-ТВ

Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом Неожиданный новогодний сюрприз преподнесли лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. В канун 1 января президенты пообщались по телефону и поздравили друг друга с Новым годом. Искать теорий заговора не пришлось, ведь информацию подтвердили и Кремль, и офис Зеленского. Хотя при нынешних отношениях стран это можно назвать даже не сюрпризом, а новогодним чудом. Не исключено, что растопить этот лед помогла сделка по транзиту газа, которую Москва и Киев заключили в самый последний момент. Как известно, уже с 1 января поставки голубого топлива через Украину прекращались, но в итоге были продлены еще на пять лет. Сегодня Путин и Зеленский назвали это соглашение важным, а переговоры — конструктивными. Также лидеры обсудили недавнюю встречу в Париже, которая, помимо России и Украины, прошла с участием Франции и Германии. Кстати, своим коллегам по «нормандской четверке» (Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель) поздравления с Новым годом Владимир Путин отправил еще накануне. Тогда же в Кремле не исключили, что список адресатов пополнится, но увидеть в нем Зеленского (тем более взаимно) явно ожидали немногие. В том числе оппозиция президента Украины, которая в штыки принимает любой диалог с Россией, не говоря уже о таких поздравлениях. Путин и Зеленский, кстати, высказались за продолжение этого диалога и в 2020-м.

Протестующие вышли к посольству США в Ираке А вот между Ираком и США ни о каком потеплении говорить сейчас не приходится. Скорее, наоборот, о растущем накале страстей. Тысячи активистов окружили американское посольство в Багдаде. Сперва они вооружились лозунгами, призвали военных и дипломатов США покинуть регион, но затем устроили настоящую осаду, бросая камни, бутылки и другие подручные предметы. В итоге огонь протеста зажегся на улицах в буквальном смысле. Сотрудники посольства забаррикадировались вместе с военными и, как сообщают СМИ, все-таки смогли эвакуироваться. Во избежание народной расправы. Хотя казалось, что толпа перекрыла все входы и выходы здания. Напомним, что 29 декабря военные США нанесли несколько авиаударов в Ираке и Сирии по объектам шиитского движения «Катаиб Хезболла». Многие его сторонники как раз и вышли сегодня на протест в Багдаде, сразу после траурных церемоний. Ведь американские атаки унесли жизни 25 человек, не менее 30 пострадали. Пентагон в свою очередь назвал авиаудар ответом на недавний обстрел военной базы в иракском Киркуке, где расположены силы коалиции США. Вдобавок ко всему Штаты обвинили Иран в поддержке «Катаиб Хезболлы» и организации сегодняшних протестов. Американский лидер Дональд Трамп уже пообещал, что Тегеран понесет за это полную ответственность. Хотя власти Ирака, Ирана и Сирии осудили как раз действия Штатов.