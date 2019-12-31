Главные новости 31 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 31 декабря.

В Великобритании внезапно умер известный актер, пародист и музыкант Нил Иннес. Умер известный актер и музыкант Нил Иннес.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба Кремля. Путин и Зеленский провели телефонный разговор.

Короткие забавные поздравления в стихах с Новым 2020 годом Крысы, которые можно послать в SMS-сообщении или через соцсети. Забавные поздравления с Новым 2020 годом Крысы в стихах для SMS.

Директор НАК «Нафтогаз Украины» назвал подписание нового контракта с «Газпромом» неординарным событием. В «Нафтогазе» рассказали, по какому принципу составлен контракт с «Газпромом».

Скандальный блогер Лена Миро прошлась по итогам уходящего года журналистки Ксении Собчак. Миро назвала слабоумной Собчак, похваставшуюся своими успехами в 2019 году.

Волочкова опубликовала фотографию, на которой она позирует в шубе. Это вызвало удивление у некоторых подписчиков балерины. Прибывшая в Таиланд Волочкова наделу шубу в 30-градусную жару.

Пять самых лживых «расследований» от иноагента ФБК в 2019 году. Топ-5 фейков от ФБК Навального в 2019 году.

Белая Крыса — знак 2020 года по китайскому гороскопу, она сменит Желтую свинью, символ уходящего 2019-го. Прикольные короткие поздравления в стихах с Новым 2020 годом Белой крысы.

Иван Охлобыстин говорит, что создатели киноленты осознанно подняли шумиху вокруг ленты, потому что сам фильм «никакой». Охлобыстин прокомментировал участие Асмус в эротической сцене.

Санкции США против газопровода могут нанести «максимальный удар» по американо-европейским отношениям, считает эксперт. Санкции США против «Северного потока — 2» нанесут «максимальный удар» по отношениям с ЕС.