Дубцова заявила, что женщины сами виноваты в домогательствах

Москва, 31 декабря. Российская певица Ирина Дубцова заявила, что женщины зачастую сами бывают виноваты в домогательствах.

По словам артистки, некоторые женщины «позволяют себе надевать прозрачную блузку, через которую видно белье, юбку, обтягивающую бедра», а потом подают в суд на мужчину, который подмигнул или что-то сказал.

«Какое она имеет право, если сама виновата?» — заявила певица в интервью KP.RU.

Дубцова уверена, что женщины должны сами устанавливать грань и вести себя соответствующе.

«Я, например, могу вести себя так, что мужчина, который подумал о чем-то неприличном, даже глаз на меня не поднимет, а если вдруг что-то скажет, отвечу так, что ему будет неудобно и стыдно», ― объяснила певица.

Ранее певица Нюша рассказала неприятные стороны дебюта своей карьеры. В интервью артистка заявила о домогательствах продюсера, случившихся в юном возрасте.