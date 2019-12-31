Видео испытаний новейшей артустановки «Коалиция-СВ» опубликовано в Сети

Москва, 31 декабря. Российские военные испытывают новейшую артиллерийскую самоходную установку «Коалиция-СВ». Видеосъемку испытаний опубликовал телеканал «Звезда».

Журналисты сообщили, что испытательные стрельбы проходят в три этапа в Свердловской области.

«Первый выстрел идет как разогревочный, два последующих - с усиленным зарядом, а затем 152-миллиметровая пушка от четырех до восьми раз стреляет по мишеням», — отмечается в телесюжете «Звезды».

Первая партия артустановок «Коалиция-СВ» была изготовлена в середине декабря на заводе «Уралтрансмаш».

Ранее во время форума «Армия-2018» начальник ракетных войск и артиллерии генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что современные самоходные гаубицы откроют путь к роботизации военной техники сухопутных войск.

Отмечается, что испытания новейших самоходных установок будут завершены уже в следующем году.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о начавшемся в России серийном производстве перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард». Президент России Владимир Путин подчеркнул, что у новейшей отечественной разработки нет аналогов в мире.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец считает «Авангард» феноменальным изобретением. С принятием на вооружение «Авангарда» обороноспособность России существенно укрепилась, считает эксперт.