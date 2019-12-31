Сирия, 31 декабря. В городе Ат-Табка в Ракке состоялась гуманитарная акция Центра по примирению враждующих сторон. Курдские боевики заявили об аресте нескольких террористов ИГ1 в Хасаке. САА продемонстрировала оружие, захваченное у боевиков в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продемонстрировали оружие, захваченное у боевиков в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в организации взрыва в городе Африн на северо-западе Алеппо; лишились двух радикалов во время налета неизвестных в Ракке; арестовали пять человек по обвинению в подготовке атаки на КПП SDF*** у Ат-Табки; утверждают, что задержали нескольких террористов ИГ в Хасаке.

«Исламское государство»1: заявило о нападении на солдат САА к западу от Меядина в Дейр-эз-Зоре; обвиняется в установке СВУ в городе Меркада в Хасаке.

Провинция Алеппо

Информационный портал Baladi-News сообщает о том, что в городе Африн на северо-западе провинции произошел взрыв. В результате инцидента несколько гражданских лиц получили ранения. Напомним, Африн находится под контролем формирований, поддерживаемых Турцией, ввиду чего в организации взрыва подозреваются курдские боевики, осуществляющие подпольную деятельность. Как известно, радикалы Отрядов народной самообороны (YPG) не раз организовывали теракты на занимаемой протурецкими силами территории.

Провинция Дейр-эз-Зор

Подконтрольный «Исламскому государству» интернет-портал «Аль-Амак» заявил о нападении террористов на позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе пустыни Бадия аш-Шам западнее Меядина. Джихадисты утверждают, что организовали подрыв двух СВУ на маршруте следования сирийских военных. Тем не менее официальные новостные порталы эту информацию пока не подтверждали.

Провинция Идлиб

Агентство новостей SANA News обнародовало фотографии оружия, захваченного у исламистов вооруженной оппозиции во время столкновений на границах «Большого Идлиба». Среди представленного вооружения находятся самодельные крупнокалиберные снайперские винтовки, немецкие автоматы времен Второй мировой войны, бельгийские винтовки FN FAL, а также американский ПТРК BGM-71 TOW. Как известно, Сирийская арабская армия (САА) развивает наступление в Идлибе, дабы обезопасить подконтрольные ей территории от постоянных налетов боевиков.

Накануне сообщалось том, что пехотные части САА приостановили движение из-за проливных дождей, однако артиллерия правительственный войск продолжает работу. Так, Twitter-канал (baladinetwork) сообщает о перестрелках в районе населенного пункта Тель-Маннас.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) снова понесли потери в результате атаки неизвестных. Как передает агентство новостей Al Nour, два курдских боевика были убиты, когда радикалы бросили ручную гранату в сторону одного из контрольно-пропускных пунктов на окраине города Аль-Джарния в северо-западной части провинции.

Стало известно, что в городе Ат-Табка на юго-западе от Ракки была проведена гуманитарная акция. По информации российского Центра мониторинга за соблюдением прав человека (ЦПВС), жителям населенного пункта были выданы 400 продовольственных наборов общим весом почти в две тонны.

Между тем неподалеку от Ат-Табки в районах, занимаемых курдскими боевиками, были арестованы пять человек, которых обвиняют в планировании нападения на военные объекты «демократической армии». Более подробные данные пока выясняются.

Провинция Хасака

Еще один взрыв прогремел в зоне контроля «Демократических сил Сирии» в Хасаке. Согласно данным медиапортала Al Nour, детонация бомбы произошла в городе Меркада на юге провинции. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал. В организации взрыва подозреваются члены подпольных ячеек «Исламского государства»,

Тем временем курдские радикалы заявили об аресте нескольких человек, которые, как утверждается, являются террористами «Исламского государства» и готовились к проведению терактов в канун рождества в городах Хасака, Камышлы и Дерик.

1 Организация запрещена на территории РФ.