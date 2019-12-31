Эндокринолог Минздрава рассказала, чем лучше позавтракать после Нового года

Москва, 31 декабря. Специалист Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии министерства здравоохранения России Лариса Cавельева дала совет россиянам, чем лучше позавтракать и пообедать 1 января.

По словам специалиста, главное после Нового года — не перегружать организм. Поэтому на завтрак и обед лучше всего доесть оставшиеся салаты, а также погулять на свежем воздухе.

«Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то лучше на следующий день устроить организму разгрузку», — отметила Cавельева.

Лучше всего для этого подойдет кефир, каша на обезжиренном молоке или на воде, а также куриный бульон, передает RT. Кроме того, не будет лишним уменьшить количество жирных, жареных и копченых продуктов, компенсировав их недостаток фруктами, овощами и легкими салатами. Все блюда должны быть домашними. Готовая покупная еда, как правило, сомнительного качества, поэтому может нанести вред здоровью.

Отметим, что аналогичные рекомендации дал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян. Он посоветовал людям с гастритом, язвами, колитом, желчекаменной болезнью и болезнью поджелудочной железы не отказывать себе в вкусных блюдах, однако есть не слишком много. В противном случае возникнет риск осложнений. Тутельян также призвал людей с проблемами желудка избегать острой и жирной пищи.