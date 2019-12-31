Лукашенко и Медведев обсудили вопросы поставок углеводородов из России

Минск, 31 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр России Дмитрий Медведев провели переговоры касательно поставок углеводородов.

Телефонный разговор состоялся во вторник. В беседе принимал участие также министр энергетики РФ Александр Новак. Соответствующую информацию передает агентство БелТА со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе белорусского лидера.

В сообщении отмечается, что в рамках телефонного разговора стороны обсудили рабочие вопросы «в продолжение переговоров с (президентом России. — Прим. ФАН) Владимиром Путиным, а также в связи с тем, что контрактов, регламентирующих работу в нефтегазовой сфере, на 1 января не заключено».