Треугольник РФ — Иран — Китай приносит больше пользы для мировой безопасности, чем США

Военный аналитик Василий Дандыкин считает, что США чувствуют угрозу от объединения России, Китая и Ирана.

Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента США сообщил, что Россия и Китай должны не проводить морские учения с Ираном, а вводить против него санкции.

«Не время правительствам проводить какие-либо военные учения с этим режимом. Мы думаем, что сейчас время вводить санкции против иранского руководства за нарушение прав человека», — сообщил дипломат.

Отметим, совместные учения военно-морских сил Ирана, России и Китая «Пояс морской безопасности» стартовали в минувшую пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершились 30 декабря. Маневры проходили на фоне стремления Вашингтона создать коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном и череды инцидентов, произошедших в регионе Персидского залива — Ормузского пролива летом 2019 года и заметно обостривших там обстановку.

Комментируя заявления Госдепа, военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «это вполне ожидаемая реакция», так как администрацию Белого дома и Госдеп раздражают все сообщения об Иране и тем более о его возможных военных союзах с другими государствами.

«Американцы считают себя мировым жандармом, объявляющим страной изгоем любого непокорного геополитического игрока. Вот эта ситуация отлично демонстрирует нетерпимость США, считающих Ближний Восток зоной своих интересов. Их раздражает непокорный Тегеран, так как он отстаивает свои интересы, помогает Дамаску справиться с террористами, проявляет влияние в Ираке. Тегеран — это давний противник Вашингтона, соответственно, было бы странно ожидать другой реакции», — поясняет аналитик.

И если Соединенные Штаты готовы к тому, что Российская Федерация на пару с Китайской Народной Республикой проводят военные маневры, то включение в эту связку третьего игрока, и не какого-то, а самого Ирана, вынуждает Вашингтон прибегать к агрессивной риторике и обвинениям.

«В США понимают, что Россия, Китай и Иран могут навести порядок не только в Ормузском проливе, но и на всей территории Ближнего Востока, и такая обстановка их, конечно же, не устраивает, потому что против них может начать действовать по-настоящему грозная сила, ведь треугольник РФ — Иран — Китай приносит больше пользы для мировой безопасности и стабильности, чем США», — заключил Василий Дандыкин.

Напомним, США ранее нанесли удары по пяти объектам движения «Хезболла» в Ираке и Сирии. Действия стали «ответом на повторяющиеся атаки «Катаиб Хезболла» по иракским базам». В военном командовании Соединенных Штатов пояснили, что эти действия были предприняты в качестве ответных мер на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании «Хезболлы».

После этого протестующие в Багдаде пошли на штурм и подожгли забор посольства Соединенных Штатов Америки в знак осуждения авиаударов по шиитскому ополчению. Здание дипмиссии расположено в районе так называемой «зеленой зоны» столицы страны, где находятся дипломатические представительства и правительственные учреждения. Акции протеста начались сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов шиитской группировки «Катаиб Хезболла».