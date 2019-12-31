Атаки США на «Хезболла» обостряют ситуацию на Ближнем Востоке

Москва, 31 декабря. Авианалеты ВВС США на позиции бойцов движения «Хезболла» возможно приведут к обострению ситуации на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил эксперт по международным вопросам движения «Сильная Россия» Александр Ионов.

По его мнению, удары американской авиации могут сказаться самым негативным образом, поскольку «Хезболла» — довольно активная и влиятельная сила в регионе, в том числе внесла значительный вклад в уничтожении запрещенного в РФ «Исламского государства»1, сообщает «Политика сегодня».

«Любые попытки дестабилизировать ситуацию приведут к военному кризису и дальнейшему усложнению ситуации на Ближнем Востоке, как в политическом, так и в гуманитарном и экономическом ключе», — считает Ионов.

Ранее МИД РФ выразил беспокойство по поводу конфликта между США и «Хезболлой». Россия предостерегла стороны от необдуманных действий, которые приведут к ухудшению ситуации в Сирии и Ираке.

28 декабря боевики ракетными запусками атаковали американскую базу около иракского города Киркук. Несколько военных получили ранения, один из них скончался.

29 декабря ВВС США ответным ударом поразили пять объектов «Хезболлы» в Сирии и Ираке.

31 декабря жители Багдада, протестуя против действий США, в результате которых погибли мирные граждане, подожгли американское посольство в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.