Американист назвал удар США по «Хезболле» итогом провокационной политики Трампа

Москва, 31 декабря. Авиаудар ВВС США по позициям «Хезболлы» в Ираке и Сирии стал итогом провокационной политики президента США Дональда Трампа. Такое мнение во вторник выразил американист Владимир Васильев.

По его словам, Вашингтон в настоящее время пытается спровоцировать Иран, чтобы вынудить его заключить новую «ядерную сделку». Отметим, что эта стратегия прекрасно вписывается в озвученный ранее Трампом принцип «мир через силу».

«Вся американская политика является абсолютно провокационной. Ее цель — создать такие условия, чтобы Иран со своей стороны тоже стал отходить от условий этой сделки. Это дало бы дополнительный козырь США, чтобы разваливать и дальше это соглашение», — пояснил Васильев «ПолитЭксперту».

Специалист не исключил, что Вашингтон может занять более миролюбивую позицию, если в стране сменится президент.

Напомним, 27 декабря американская авиабаза возле иракского города Киркук подверглась обстрелу. В результате погиб один гражданский специалист, несколько военных получили ранения. В ответ ВВС США нанесли удар с беспилотников по пяти позициям «Хезболлы» в Ираке и Сирии. Жертвами этой атаки стали 25 человек.

Во вторник сторонники «Хезболлы» блокировали американское посольство в Ираке, добиваясь закрытия дипломатического ведомства. Трамп пригрозил протестующим жесткими ответными мерами и призвал власти Ирака обеспечить безопасность американским дипломатам.