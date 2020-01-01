Политологи обещают, что в 2020 году Киев закончит войну в Донбассе



Киевские политологи подвели итоги уходящего года и дали свои прогнозы на предстоящий, 2020 год. По их мнению, он будет крайне непростым для режима президента Украины Владимира Зеленского как на внутренней, так и на внешней арене. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

Перед самым Новым годом украинские аналитики собрались в одном из киевских пресс-центров и дали краткие прогнозы о том, каким будет наступающий год для страны. Главными политическими событиями предстоящих 12 месяцев они назвали местные выборы (они пройдут в большинстве регионов в конце октября), снятие неприкосновенности с народных депутатов (которое грозит рядом громких арестов коррупционеров из старой команды, окопавшихся в Раде), а также президентские выборы в США. Последнее событие, считают эксперты, коснется Украины, прежде всего, в связи с «Украинагейтом» — скандальной кампанией в американских СМИ по дискредитации действующего президента Дональда Трампа и главных кандидатов в Белый дом от демократов.

По мнению Алексея Голобуцкого, замглавы киевского «Агентства моделирования ситуаций», несмотря на смену власти в стране, в 2019-м политическая ситуация в ней принципиально не изменилась.

«Так произошло потому, что важнейшие отрасли экономики Украины продолжают контролироваться олигархами. Для верховной власти ситуация ухудшилась из-за того, что президент Зеленский отдал слишком много «рычагов влияния» в руки фигур из своего окружения, но многие из них не слишком компетентны в своих сферах. Снижают популярность власти среди элит и необдуманные популистские шаги — такие как призыв к владельцам АЗС добровольно снизить цены на бензин или показательное закрытие игорного бизнеса», — говорит он.

Одна из главных интриг года — сможет ли правящая партия «Слуга народа» повторить свой успех на местных выборах.

«Достойный результат на них «Слуге народа» вовсе не гарантирован, — отмечает политтехнолог. — Во-первых, рейтинг власти в целом медленно, но неуклонно снижается. Во-вторых, в регионах есть свои мощные и популярные фигуры, которые намерены дать бой кандидатам от «Слуги народа». Например, такие опытные политики, как мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов. По итогам местных выборов власть «команды Зе» либо еще больше укрепится (если СН возьмет большинство в местных органах власти), либо, наоборот, получит «пробоину в борт» в случае провала. Это станет четким знаком для местных элит, что влияние президента идет на спад».

Как считает политолог Владимир Цыбулько, одним из знаковых событий 2020-го станет снятие неприкосновенности с депутатов Верховной рады (оно вступает в силу с 1 января).

«С этого дня силовикам не нужно будет разрешение Рады на открытие уголовных дел против нардепов, и даже на их арест. То есть с этого момента депутаты парламента попадут в полную зависимость от генпрокурора Руслана Рябошапки. Он получит право единолично «решать вопросы» по ним — открывать или нет уголовное дело, давать или нет согласие на арест, — говорит эксперт. — И это серьезный «кнут» как для оппозиции, так и для «слуг народа». Теперь видным оппозиционерам вроде [бывшего президента Украины Петра] Порошенко или [бывшего спикера Верховной рады, члена «Европейской солидарности» Андрея] Парубия могут в любой момент предъявить обвинение (например, в рамках расследования расстрелов на Майдане в 2014-м) и отправить их в тюрьму. Таким образом, будет обезглавлена «партия войны», серьезно мешающая жить Зеленскому и его команде. Что касается правящей партии, то власть посредством генпрокурора сможет решать, кого из «слуг народа» казнить, а кого миловать. И тем самым заставит депутатов монобольшинства остаться в составе фракции и голосовать по указке с Банковой».

Как сообщил директор аналитического центра «Политика» Николай Давидюк, в следующем году одной из ключевых внутренних тем для власти останется расследование убийства журналиста Павла Шеремета.

«Для активной части украинского общества это гиперраздражитель, который может дорого стоить власти. То, что глава МВД Арсен Аваков втянул президента в презентацию «раскрытия» убийства Шеремета, стало началом нового политического сценария. При неблагоприятном раскладе это дело может лишить министерского портфеля Авакова, а также серьезно ослабить позиции самого Зеленского», — отметил Давидюк.

Критически важным для режима Владимира Зеленского останется и мирное урегулирование в Донбассе, считает киевский политолог Тарас Семенюк.

«Прекращение войны в Донбассе остается ключевым обещанием Зеленского со времен предвыборной кампании, — напомнил он. — На весну 2020-го намечена новая встреча лидеров «нормандской четверки». Но многие на Украине не уверены, что она вообще состоится. Ведь 9 декабря в Париже стало понятно: позиции Москвы и Киева почти так же далеки друг от друга, как и во времена правления Порошенко».

По мнению эксперта, главной проблемой для команды украинского главы останется порядок политического урегулирования в Донбассе.

«Украина не хочет реализовывать его так, как это прописано в Минских соглашениях — сначала выборы и особый статус Донбасса, а потом передача контроля над границей. В Киеве предлагают совсем другой план — сначала передача Украине контроля над границей (а значит, и над территорией) и только потом выборы и вступление в силу закона «Об особом статусе». [Президент России] Владимир Путин уже неоднократно заявлял, что такой подход противоречит «Минску» и неприемлем. Но в Киеве продолжают говорить, что готовят изменения к Минским соглашениям к следующей встрече «нормандской четверки». На что рассчитывают на Банковой? Видимо, на то, что Россия все-таки изменит свою позицию. Неопытные украинские политики уверены, что в Кремле борются свои «партия войны» и «партия мира». Причем последняя якобы готова идти на уступки по Донбассу взамен на снятие санкций с России».

В этом плане Киев, скорее всего, ждет разочарование, полагает Семенюк. На деле у украинской власти нет никаких оснований надеяться на быструю реинтеграцию неконтролируемых ею территорий Донецкой и Луганской областей.

«Продолжение вялотекущей войны несет огромные риски для позиций Зеленского внутри страны. Правда, у нынешней власти есть все инструменты для того, чтобы подпитывать надежды общества малыми шагами — вроде обменов пленными или точечного разведения войск. Эти действия будут нещадно критиковать националисты, тем самым создавая президенту имидж «миротворца». Параллельно власть будет предпринимать усилия к уменьшению обстрелов на фронте, а сама тема войны будет вытесняться из информпространства. Чтобы для большинства украинцев конфликт «закончился» хотя бы на экранах телевизоров», — подчеркнул политолог.

Наконец, один из негативных итогов 2019-го во внешней политике — вовлечение Украины во внутриполитическую борьбу в США, и этот тренд продолжится и в будущем году, уверены аналитики.

«Возникновение и раскрутка «Украинагейта» в Америке является очевидным проигрышем Киева, — считает Николай Давидюк. — Понятно, что выборы в США вовсе не украинское событие. Но оно вполне может стать настолько же украинским, как и американским. Адвокат президента Трампа Рудольф Джулиани уже готовит «досье по коррупции демократов на Украине» во главе с Джо Байденом. А демократы, в свою очередь, раскручивают импичмент на «украинской теме» в Конгрессе. Так что, вполне возможно, шумиха вокруг «российского следа», развернутая в мировых СМИ в 2016–2018 годах, покажется цветочками по сравнению с «украинским следом» в 2020-м. Ну и конечно, Украине крайне важны сами результаты выборов в США. В победе каждого из кандидатов есть свои интересанты — за Байдена будут болеть все «соросята-грантоеды» во главе с премьером Гончаруком. А за Трампа — [украинский олигарх] Игорь Коломойский и его люди. Таким образом, результаты выборов в США могут оказаться решающими для политического будущего нынешних украинских элит».

Среди положительных ожиданий экспертов на 2020-й — инициированная кабмином «большая приватизация» на Украине, которая способна вывести сотни неэффективных госпредприятий из-под политического влияния и привести их к финансовому оздоровлению.