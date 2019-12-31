Поздравления с Новым годом от руководителя Медиагруппы «Патриот»

Николай Столярчук поздравляет читателей с Новым годом, подводит итоги работы Медиагруппы «Патриот» в уходящем 2019 году, а также делится планами на грядущий 2020.

Дорогие коллеги, друзья, читатели и зрители Медиагруппы «Патриот».

Я хочу поздравить вас с окончанием этого непростого года и наступлением нового. Он обещает быть ярким и важным для каждого из нас.

Ежедневно Медиагруппа «Патриот» рассказывает вам о событиях, которые происходят в России и на международной арене.

Наша задача — донести до вас достоверную информацию, чтобы у каждого жителя страны была полноценная картина о происходящем вокруг.

Это важно для нас. И мы будем стараться выполнять эту задачу на 100 процентов, даже несмотря на препятствия.

Наши СМИ подвергаются санкциям, блокируются в Википедии, Facebook и YouTube. Оппозиционные и антироссийские СМИ пытаются дискредитировать наши издания.

Нас не сломить, мы получаем удары, возвращаемся в исходную и продолжаем расти и укрепляться, занимать устойчивую позицию на информационном фронте, отстаивать интересы страны, защищать позицию России по Крыму, Сирии и другим стратегическим вопросам. И конечно же, растет количество наших читателей и зрителей.

Спасибо вам, дорогие друзья, за ваше доверие. Желаю, чтобы наступающий 2020 принес каждому только хорошее — дома и на работе. Пусть все светлые мысли и желания непременно исполнятся.

Хороших вам новостей и ярких, добрых событий вокруг. Здоровья вам и вашим близким! С праздником, друзья! С Новым 2020 годом!