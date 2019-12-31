Британские ученые выяснили, что неправильный сон может повысить риск заболевания легких

Москва, 31 декабря. Британские ученые выяснили, что существует связь между продолжительностью сна и здоровьем легких. К такому выводу пришли специалисты из университетов Манчестера, Оксфорда, Ньюкасла и других вузов.

Так, по их словам, безопасная для здоровья легких продолжительность сна должна составлять семь часов. Если человек спит в сутки меньше указанного времени, то он рискует заболеть фиброзом легких. Это заболевание характеризуется разрастанием соединительной ткани, которое является следствием воспаления. Каждый год от фиброза легких умирают около тысячи жителей Великобритании.

Ученые проводили опыты на мышах. В рамках исследований удалось выяснить, что риск заболеть есть у организма, который отдыхает меньше четырех часов в сутки. При этом ученые подчеркнули, что чрезмерно долгий сон также несет негативные последствия для организма. Человек, который спит более 11 часов, также может заболеть, и риск повышаются в три раза относительно тех, кто проводит во сне не более семи часов в сутки.

Напомним, людям, генетически предрасположенным к сердечным заболеваниям или инсульту, может помочь хороший режим сна. Исследования показали, что риски заболевания в некоторой степени снижаются благодаря «здоровому сну».