США совершили военное преступление, нанеся воздушные удары по «Хезболле»

Москва, 31 декабря. Воздушная атака США по Сирии и Ираку является военным вмешательством во внутренние дела этих стран, заявил востоковед Андрей Онтиков.

«То, что сделали США, является вопиющим актом военной агрессии, в ходе которого погибли и невинные люди, представляющие другую страну. Я говорю об иранских военнослужащих, попавших под удар. Они стали жертвами военного преступления, совершенного американцами», — подчеркнул специалист в комментарии изданию «ПолитРоссия».

Онтиков считает, что подобная агрессия со стороны США абсолютно недопустима, к тому же учитывая то, что американцы действуют на Ближнем Востоке незаконно.

Напомним, 29 декабря США нанесли авиаудары по объектам «Хезболлы» в Сирии и Ираке. Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удары были якобы нацелены на то, чтобы понизить возможности бойцов движения проводить «атаки в будущем» против западной коалиции.

Американские беспилотники атаковали пять объектов, включая командный пункт и склад с иранским вооружением. По мнению эксперта Бориса Долгова, США таким образом просто расчищают себе коридор для вывоза нефти, которую они вместе с курдскими боевиками и террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 воруют в Северной Сирии.

Агрессия США вызвала возмущение и властей Ирака. Президент страны Бархам Салех назвал эту атаку нарушением национального суверенитета. Он указал на то, что налет авиации США абсолютно неприемлем и противоречит двусторонним соглашениям между Ираком и Штатами. Исполняющий обязанности премьер-министра республики Адель Абдель Махди, в свою очередь, призвал экстренно провести совещание для рассмотрения сложившейся чрезвычайной ситуации.

31 декабря в Багдаде начались волнения. Здание посольства США начали штурмовать сторонники шиитского движения «Хезболла», а также Сил народной мобилизации Ирака. Протестующие требовали закрыть посольство и немедленно вывести войска США из страны. После выступлений американские дипломаты, в том числе и посол Мэттью Хеллер, спешно покинули Багдад.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование с новыми доказательствами того, что именно Штаты фактически являются главными спонсорами террористов ИГ1, орудующих в Ираке и Сирии. Американцы поставляют боевикам оружие и технику, средства связи, припасы. «Исламское государство» по сути является ударной силой американцев. Помимо этого, Вашингтон активно оказывает поддержку курдским боевикам, которые в 2017 году захватили Заевфратье и нефтяные поля в этом регионе. Бандиты принялись незаконно качать сирийскую нефть и вывозить ее контрабандой в другие страны.

В декабре США перекинули в Сирию не менее 2,5 тысячи наемников из частной военной компании Blackwater, которая напрямую сотрудничает с Пентагоном. Головорезы из этой ЧВК напрямую сотрудничают с американскими военными, которых Вашингтон оставил в Сирии, чтобы продолжать вести свой преступный нефтяной бизнес. При этом военное руководство Штатов официально заявляет о выводе своих сил из САР, а также приверженности борьбе с международной террористической угрозой.

1 Организация запрещена на территории РФ.