Тело российского пилота найдено на пляже в Майами

Майами, 31 декабря. Тело российского пилота обнаружено на пляже в американском городе Майами, штат Флорида. Об этом сообщил Пятый канал.

Сообщается, что останки 47-летнего гражданина России было найдено на береговой линии возле отеля Ramada Beach Resort еще 29 декабря, однако об этом стало известно только сейчас.

По некоторой информации, в этой гостинице остановился весь экипаж гражданского лайнера, прибывшего в США из Москвы 28 декабря.

На данный момент полиция устанавливает причины и обстоятельства гибели россиянина.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об обнаружении тела девушки, прикованного к кровати наручниками, в московском отеле.

Происшествие случилось накануне в Тверском районе. В одном из номеров гостиницы горничная обнаружила останки 27-летней женщины, которая была прикована наручниками к спинке кровати.

На первый взгляд девушка казалась спящей. Уборщица, поняв, что ее постоялица мертва, вызвала полицию. По ее словам, номер заказывала пара — с погибшей был подозрительный молодой человек.

Он покинул отель через полтора часа после заселения. По предварительным данным, в комнате нашли пакет с неизвестным веществом. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели женщины.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве двухлетнего ребенка. По предварительной информации, девочка была задушена.