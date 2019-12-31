Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений

Москва, 31 декабря. Министерство обороны Белоруссии ведет переговоры с НАТО о проведении учений. В военном ведомстве отметили, что возможность проведения совместных тренировок рассматривается в рамках подготовки к отправлению белорусских военных в состав итальянского контингента миротворцев ООН.

Минобороны Белоруссии подчеркнуло, что в данном случае речь идет о повышении слаженности войск, которая необходима для успешного проведения миротворческих операций, передает ТАСС.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя ситуацию, заявил, что коллективный Запад пытается отделить Белоруссию от России, чтобы ослабить позиции обеих стран.

«Мне кажется, в данном случае Белоруссия, точнее, те военные, которые принимали это решение, немного недооценивают происходящее. В такие игры нельзя играть, они плохо заканчиваются», — пояснил сенатор газете «Взгляд».

Клинцевич подчеркнул, что история знает массу примеров, когда США стравливали страны друг с другом, а потом уничтожали их. Он выразил надежду на то, что президент Белоруссии Александр Лукашенко осознает всю угрозу и откажется от сотрудничества с НАТО.

Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца. Тогда начальник Генштаба ВС республики Олег Белоконев заявил, что учения с альянсом возможны лишь при одном условии. Военный блок западных стран должен понимать, что Россия является стратегическим союзником Белоруссии, а не потенциальным противником, как привыкли выставлять Москву страны НАТО.

