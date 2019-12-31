Россияне заняли весь пьедестал на лыжной гонке «Тур де Ски»

Москва, 31 декабря. Российские лыжники заняли первые три места в 15-километровой гонке с раздельным стартом свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

Первое место занял Сергей Устюгов, он преодолел дистанцию за 31 минуту 2,5 секунды. Следом за ним финишировал Иван Якимушкин, уступив победителю 22,6 секунды. Третье место занял еще один россиянин ― Александр Большунов. Он уступил победителю 29 секунд.

Кроме того, в первую десятку вошли российские спортсмены Артем Мальцев (шестое место), Андрей Мельниченко (седьмое место) и Денис Спицов (десятое место).

Устюгов рассказал, что остался доволен победой. По его словам, на соревнованиях присутствовали его мама и первый тренер. Спортсмен отдельно поблагодарил российских болельщиков, отметив, что их становится все больше.