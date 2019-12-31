Врач Вологжанин назвал опасность переедания мандаринов

Москва, 31 декабря. Мандарины являются неотъемлемой частью новогоднего стола. Однако употребление слишком большого количества мандаринов может быть опасно для здоровья, рассказал аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук Дмитрий Вологжанин.

Врач рекомендовал воздержаться от переедания мандаринов, чрезмерное употребление этого фрукта может пробудить псевдоаллергию. Вологжанин отметил, что повышенная чувствительность к мандаринам может проявляться у 40 % людей с классической аллергией на цветение.

«Надо помнить, что мандарин содержит очень большое количество биологически активных веществ, поэтому могут возникнуть симптомы, напоминающие аллергию, но таковой не являющиеся — псевдоаллергия», ― рассказал врач в комментарии «Невским новостям».

По словам специалиста, повлиять на возникновение аллергии могут как количество съеденных плодов, так и состояние желудочно-кишечного тракта. Особенно опасным переедание мандаринов может быть для детей, так как у них недостаточно активно работают ферменты.

Если все же аллергия на мандарины появилась, то необходимо прежде всего удалить аллерген из желудочно-кишечного тракта с помощью сорбентов, добавил врач. Затем следует купировать симптомы с помощью антигистаминных препаратов. Если реакция серьезная, то необходимо обратиться за медицинской помощью, подчеркнул Вологжанин.

Ранее эксперты Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия рассказали, как выбрать вкусные мандарины.