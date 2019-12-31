Представители «Газпрома» и Белоруссии обсуждают условия поставок газа в 2020 году

Москва, 31 декабря. Представители «Газпрома» проводят встречу с партнерами из Белоруссии, в рамках которой обсуждаются условия поставок газа в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».

«В «Газпроме» проходят российско-белорусские переговоры по условиям поставки газа в 2020 году», — говорится в сообщении.

Участие в переговорах принимает глава «Газпрома» Алексей Миллер и заместитель главы компании Елена Бурмистрова. Белорусскую сторону представляет министр энергетики Виктор Каранкевич, а также посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

В ходе переговоров российская и белорусская стороны намерены согласовать механизм ценообразования на природный газ для Белоруссии с 2020 года.