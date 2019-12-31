Корнилов сравнил Зеленского с ранним и поздним Порошенко

Накануне Нового года президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом Украины Владимиром Зеленским, о чем журналистам рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов прокомментировал Федеральному агентству новостей разговор главы государства с Зеленским. Разговор глав двух государств состоялся по инициативе Киева.

Всех своих коллег российский президент поздравил с Новым годом.

В телеграм-канале офиса президента Украины сообщается о том, что Путин и Зеленский не только обменялись поздравлениями по поводу новогодних праздников, но и по случаю проведения обмена пленными 29 декабря. Также лидеры двух стран поприветствовали заключение положительных договоренностей по газу между «Газпромом» и «Нафтогазом». Оба президента выразили надежду на прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе в самое ближайшее время.

В то же время Владимир Корнилов считает, что не стоит рассматривать отношения России и Украины столь оптимистично, как это может выглядеть сквозь призму официального разговора.

«Если сравнить Зеленского с ранним Порошенко, то сейчас ситуация похуже, чем была тогда. Если мы сравниваем с поздним Порошенко, то можно сказать, что наступило некое потепление отношений между Россией и Украиной. Хотя, честно говоря, очень многие надежды, которые выражали некоторые политики, в том числе российские, о том, что Зеленский наконец-то начнет движение в сторону мира, оказались чересчур завышенными. Эти ожидания, эти предположения не оправдались», — пояснил Корнилов.

Напомним, что в последние дни уходящего года обмен пленными между республиками Донбасса и Киевом все-таки состоялся, а также был подписан новый контракт на поставку российского газа в Европу через Украину на выгодных для всех сторон условиях.

«Будем, конечно, надеяться на то, что это не последние позитивные шаги, что дальше Россия и Украина будут искать точки соприкосновения более активно, чем это было в последние несколько лет. Пока мы наблюдаем, что ни Зеленский, ни его команда пока не видят путей наступления мира. И склоняются к довольно опасному варианту развития событий, который находится на лезвии ножа. Предлагают замораживание конфликта без разведения сил, что, по сути, будет означать продолжение горячей стадии конфликта», — неоптимистично заключил Корнилов.

Путин ранее заявил, что встретится с Зеленским весной 2020 года в случае позитивных изменений в отношениях двух стран.