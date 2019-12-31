Врач Дорохин рассказал, как не страдать от похмелья после новогоднего застолья

Санкт-Петербург, 31 декабря. Россиянам для предотвращения похмелья следует контролировать не только количество потребляемого алкоголя, но и плотное питание, заявил врач-терапевт городской поликлиники № 86 Санкт-Петербурга Денис Дорохин.

Медик отметил, что во время новогоднего застолья главное — «хорошо закусывать». По его словам, алкоголь лучше употреблять после еды, чтобы желудок напрямую не подвергся воздействию спирта. Дорохин посоветовал россиянам добавить ферменты, а утром больше пить, чтобы восстановить водо-солевой баланс.

«Лучше пить побольше воды. Если головная боль, то справиться с ней поможет сладкая пища, сладкий чай, конфетки, варенье, а еще лучше. морс. Ну и, конечно же, лучшее лекарство – сон! С похмелья препаратов лучше избегать», — сказал Дорохин в беседе с «ПолитРоссией».

Также терапевт призвал по возможности не употреблять обезболивающие препараты, поскольку похмелье само по себе — признак того, что по организму был нанесен сильнейший удар. Лекарственными препаратами лучше помогать желудку, который после новогоднего пиршества пострадает сильнее всего.