Врач Дорохин рассказал, как не страдать от похмелья после новогоднего застолья

Санкт-Петербург, 31 декабря. Россиянам для предотвращения похмелья следует контролировать не только количество потребляемого алкоголя, но и плотное питание, заявил врач-терапевт городской поликлиники № 86 Санкт-Петербурга Денис Дорохин.
Медик отметил, что во время новогоднего застолья главное — «хорошо закусывать». По его словам, алкоголь лучше употреблять после еды, чтобы желудок напрямую не подвергся воздействию спирта. Дорохин посоветовал россиянам добавить ферменты, а утром больше пить, чтобы восстановить водо-солевой баланс.
«Лучше пить побольше воды. Если головная боль, то справиться с ней поможет сладкая пища, сладкий чай, конфетки, варенье, а еще лучше. морс. Ну и, конечно же, лучшее лекарство – сон! С похмелья препаратов лучше избегать», — сказал Дорохин в беседе с «ПолитРоссией».
Также терапевт призвал по возможности не употреблять обезболивающие препараты, поскольку похмелье само по себе — признак того, что по организму был нанесен сильнейший удар. Лекарственными препаратами лучше помогать желудку, который после новогоднего пиршества пострадает сильнее всего.
«Чтобы желудок защитить от изжоги, можно применить омепразол, гастал, алмагель», — сказал специалист, подчеркнув, что важно внимательно изучить инструкцию.