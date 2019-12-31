Сирия, 31 декабря. 1100 человек вернулись в Сирию с территории Ливана и Иордании за последние сутки. 17 тел сирийцев были эксгумированы из братской могилы в Ракке. Две вылазки боевиков ИГ1 произошли в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили реконструкцию медпункта в городе Аль-Хусейния в Дейр-эз-Зоре; разминируют территорию населенного пункта Земрин в Даръа.

«Исламское государство»1: подозревается в организации двух вылазок в Хасаке.

Курдские вооруженные группировки: подверглись нападению неизвестных вблизи города Дибан в Дейр-эз-Зоре; обнаружили еще одну братскую могилу жертв международной коалиции к западу от Ракки; депортировали 10 семей из города Ракка на запад провинции; эвакуировали трех женщин из лагеря «Аль-Хол» на север Хасаки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что, несмотря на усиление мер безопасности, нападения в контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах продолжаются. Так, один из курдских боевиков получил ранение после того, как неизвестные открыли огонь в окрестностях города Дибан на юго-востоке от Дейр-эз-Зора. Местные активисты обвиняют в случившемся боевиков «Исламского государства», действующих в составе «спящих ячеек».

Тем временем российский Центр по примирению враждующих сторон опубликовал новые данные о результатах работ по восстановлению жилого фонда и инфраструктуры населенных пунктов, пострадавших за время их оккупации боевиками вооруженной оппозиции. Так, была завершена реконструкция медпункта в городе Аль-Хусейния.

Провинция Даръа

Появились новые сведения о количестве сирийцев, вернувшихся в Сирию с территории иностранных государств за последние 24 часа. В соответствии с предоставленными ЦПВС данными, 346 человек прибыли из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах». Еще 754 перемещенных лиц пересекли границу с Иорданией в районе погранперехода «Насиб».

В провинции продолжились работы по разминированию местности. Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) ликвидировали СВУ и боеприпасы, обнаруженные после выхода исламистов, в населенном пункте Земрин. Кроме того, саперы САА ликвидировали следы военного присутствия боевиков в окрестностях Дамаска.

Провинция Ракка

Стало известно, что в деревне Ас-Сальхабия к западу от Ракки была обнаружена еще одна братская могила жертв западной коалиции во главе с США. Из захоронения удалось эксгумировать 17 тел, принадлежавших людям, которые погибли в результате беспорядочных бомбардировок альянса. Напомним, населенный пункт перешел под контроль проамериканских «Демократических сил Сирии» (SDF) в октябре 2017 года, несмотря на это, здесь до сих пор обнаруживаются следы преступлений США.

Между тем члены самопровозглашенной курдской администрации распорядились о депортации десяти семей, которые проживают в оккупированных SDF районах Ракки, в лагерь «Махмуди» на западе провинции. Поводом для подобного решения стало отсутствие у них так называемого поручителя.

Провинция Хасака

Поступила информация нескольких новых вылазках террористов «Исламского государства» на территории провинции. По сведениям новостного портала Al Nour, один из мирных жителей был убит во время нападения неизвестных на рынке в районе Аль-Ганам в городе Хасака. Кроме того, стало известно о том, что два человека были ранены накануне в результате подрыва их автомобиля на СВУ недалеко от города Аш-Шаддади в южной части региона.

Тот же источник сообщает о том, что в лагере для беженцев «Аль-Хол», который находится под контролем SDF, были взяты под стражу три женщины, являющиеся родственниками террористов ИГ. Задержанные были вывезены в район города Камышлы, поблизости от которого располагается одна из военных баз США. Предполагается, что именно туда были доставлены члены семей джихадистов ИГ. Напомним, прежде США не раз прибегали к десантным спецоперациям для эвакуации высокопоставленных членов террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.