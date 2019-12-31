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Сирия новости 31 декабря 19.30: 1100 беженцев вернулись в САР, братская могила жертв коалиции США найдена в Ракке

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Беженцы в Сирии

Сирия, 31 декабря. 1100 человек вернулись в Сирию с территории Ливана и Иордании за последние сутки. 17 тел сирийцев были эксгумированы из братской могилы в Ракке. Две вылазки боевиков ИГ1 произошли в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили реконструкцию медпункта в городе Аль-Хусейния в Дейр-эз-Зоре; разминируют территорию населенного пункта Земрин в Даръа.

«Исламское государство»1: подозревается в организации двух вылазок в Хасаке.

Курдские вооруженные группировки: подверглись нападению неизвестных вблизи города Дибан в Дейр-эз-Зоре; обнаружили еще одну братскую могилу жертв международной коалиции к западу от Ракки; депортировали 10 семей из города Ракка на запад провинции; эвакуировали трех женщин из лагеря «Аль-Хол» на север Хасаки.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что, несмотря на усиление мер безопасности, нападения в контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах продолжаются. Так, один из курдских боевиков получил ранение после того, как неизвестные открыли огонь в окрестностях города Дибан на юго-востоке от Дейр-эз-Зора.  Местные активисты обвиняют в случившемся боевиков «Исламского государства», действующих в составе «спящих ячеек».

Тем временем российский Центр по примирению враждующих сторон опубликовал новые данные о результатах работ по восстановлению жилого фонда и инфраструктуры населенных пунктов, пострадавших за время их оккупации боевиками вооруженной оппозиции. Так, была завершена реконструкция медпункта в  городе Аль-Хусейния.

Провинция Даръа

Карта военных действий — Даръа

Появились новые сведения о количестве сирийцев, вернувшихся в Сирию с территории иностранных государств за последние 24 часа. В соответствии с предоставленными ЦПВС данными, 346 человек прибыли из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах». Еще 754 перемещенных лиц пересекли границу с Иорданией в районе погранперехода «Насиб».

В провинции продолжились работы по разминированию местности. Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) ликвидировали СВУ и боеприпасы, обнаруженные после выхода исламистов, в населенном пункте Земрин. Кроме того, саперы САА ликвидировали следы военного присутствия боевиков в окрестностях Дамаска.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Стало известно, что в деревне Ас-Сальхабия  к западу от Ракки была обнаружена еще одна братская могила жертв западной коалиции во главе с США. Из захоронения удалось эксгумировать 17 тел, принадлежавших людям, которые погибли в результате беспорядочных бомбардировок альянса. Напомним, населенный пункт перешел под контроль проамериканских «Демократических сил Сирии»  (SDF) в октябре 2017 года, несмотря на это, здесь до сих пор обнаруживаются следы преступлений США.

Между тем члены самопровозглашенной курдской администрации распорядились о депортации десяти семей, которые проживают в оккупированных SDF районах Ракки, в лагерь «Махмуди» на западе провинции. Поводом для подобного решения стало отсутствие у них так называемого поручителя.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Поступила информация нескольких новых вылазках террористов «Исламского государства» на территории провинции. По сведениям новостного портала Al Nour, один из мирных жителей был убит во время нападения неизвестных на рынке в районе Аль-Ганам в городе Хасака. Кроме того, стало известно о том, что два человека были ранены накануне в результате подрыва их автомобиля на СВУ недалеко от города Аш-Шаддади в южной части региона.

Тот же источник сообщает о том, что в лагере для беженцев «Аль-Хол», который находится под контролем SDF, были взяты под стражу  три женщины, являющиеся родственниками террористов ИГ. Задержанные были вывезены в район города Камышлы, поблизости от которого располагается одна из военных баз США. Предполагается, что именно туда были доставлены члены семей джихадистов ИГ. Напомним, прежде США не раз прибегали к десантным спецоперациям для эвакуации высокопоставленных членов террористической группировки.   

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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