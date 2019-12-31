Депутат Чепа упрекнул посла США в Польше в незнании истории Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и руководителя СССР Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны. Американский посол либо не знает истории тех лет, либо заведомо ее искажает, считает зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат Алексей Чепа.

Такую реакцию у Мосбахер вызвали слова президента России Владимира Путина о том, что ряд европейских стран, в частности Польша, вступили в сговор с нацистской Германией накануне Второй мировой войны. По словам Путина, польский посол в гитлеровском рейхе Юзеф Липский поддерживал некоторые идеи Гитлера и даже предлагал поставить ему памятник.

Однако в Варшаве российского лидера обвинили в желании разрушить альянс Польши и США. Мосбахер объяснила, что Польша стала в то время жертвой конфликта.

«Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну», — написала дипломат в Twitter.

По словам Алексея Чепы, такая оценка исторических событий тех лет американским послом абсолютно неадекватная, и показывает слабые знания в области истории Второй мировой войны.

«Трудно каким-то образом комментировать высказывания людей, которые вообще не знают истории или заведомо ее искажают. Тут можно посоветовать не только изучать все исторические события, но и понять, что тогда происходило. При этом необходимо уделить внимание тем фактам, кто готовился к этой войне, кто принял на себя основной удар и позже разгромил фашизм. Поэтому трудно судить и ставить оценки историческим событиям тем, кто не разбирается в тактике и стратегии Второй мировой войны», — заявил Чепа в интервью Федеральному агентству новостей.

Скорей всего, по мнению парламентария, Мосбахер пытается отстаивать интересы своей страны и при этом найти какого-то крайнего для того – Россию, чтобы навредить ей.

«Однако мы не заинтересованы вмешиваться в дела какой-либо страны и только отстаиваем свои интересы. То, как они интерпретируют слова нашего президента, показывает, что его историческая роль в нынешних событиях очень большая. Таким образом, все прислушиваются к любому его заявлению, и каждый пытается в своих интересах рассматривать его выступления», — добавил депутат.

В свою очередь российские политики раскритиковали позицию Польши, которая не считает себя ответственной за события Второй мировой войны. Как отметил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, Варшава первая в Европе заключила пакт о ненападении с фашисткой Германией и всячески набивалась в союзники Гитлеру. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала попытки польских чиновников переписать историю в угоду политической конъюнктуре.

Сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что претензии Польши после слов президента России Владимира Путина о после Юзефе Липском не помогут смыть с себя «грязное пятно альянса с Гитлером по еврейскому вопросу».

Напомним, договор о ненападении между СССР и Германией был подписан 23 августа 1939 года. Польский договор с нацистской Германией был заключен 26 января 1934 года. Соглашение между Варшавой и Берлином позволила Польше четыре года спустя принять участие в разделе Чехословакии.