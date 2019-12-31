Газовые споры между РФ и Украиной будут рассматриваться по шведскому праву

Киев, 31 декабря. Рассмотрение российско-украинских газовых споров будет вестись по шведскому праву. Об этом на пресс-конференции заявил глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Комментируя договоренности о транзите газа из РФ через территорию Украины, Коболев отметил, что новые споры сторон, в случае их возникновения, будут рассматриваться по шведскому праву.

«Будет шведское [право — Прим. ФАН]», — сказал глава «Нафтогаза» в ответ на уточняющий вопрос журналистов.

Он также сообщил, что в правящих кругах Украины ведется активная дискуссия о возобновлении прямых закупок газа у России.

«После ее [дискуссии — Прим. ФАН] окончания мы сможем к этому вернуться, пока что «Нафтогаз» такие переговоры не ведет», — рассказал Коболев.

Напомним, представители Москвы и Киева после пяти дней интенсивных переговоров подписали пакет соглашений по продолжению транзита голубого топлива через территорию Украины, в том числе транзитный договор сроком на пять лет.

Согласно соглашениям, «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первые 12 месяцев и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка вступает в силу с 1 января 2020 года.

«Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» заключили транспортное соглашение, «Газпром» и «Оператор ГТС Украины» — межоператорский договор.