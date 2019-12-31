Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию

Минск, 31 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в республику.

В первую очередь речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также поставках за счет нефтепровода «Дружба». Соответствующее поручение Лукашенко отдал 31 декабря на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны, сообщает пресс-служба лидера Белоруссии.

Кроме того, он распорядился в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Белоруссии и России и заключить контракты на поставку нефти в страну для обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов. Об этом рассказал присутствовавший на совещании глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Напомним, 30 и 31 декабря президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели два телефонных разговора, обсудив поставки российских нефти и газа в республику. По словам Лукашенко, в 2020 году Белоруссия намерена закупить у России почти 20 млрд кубометров газа и 24-25 млн тонн нефти.

По итогам беседы с президентом РФ 30 декабря Лукашенко поручил правительству совместно с российскими коллегами подготовить промежуточный вариант условий поставок в Белоруссию нефти и газа, если субъекты хозяйствования не смогут договориться о поставках до 1 января.