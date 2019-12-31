Путин и Назарбаев поздравили друг друга с Новым годом

Москва, 31 декабря. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с бывшим главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и первый президент республики Казахстан Нурсултан Назарбаев тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом», — говорится в сообщении.

Днем глава государства поздравил по телефону действующего президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента Украины Владимира Зеленского. В Кремле отметили, что во время разговора с Зеленским стороны высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году, передает RT.

Отметим, что это уже четвертый телефонный разговор между президентами РФ и Украины за год, что является обнадеживающей тенденцией. В декабре лидеры двух стран впервые встретились друг с другом на саммите «нормандской четверки».

Ранее сообщалось, что администрация президента РФ направила поздравительные телеграммы лидерам США, Сирии, Венгрии, Южной Осетии и Аргентины. Телеграммы также получили королева Великобритании Елизавета II и глава Католической церкви Папа Римский Франциск.