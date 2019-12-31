Москва, 31 декабря. Спасатели рассказали, как определить на глаз прочность льда и что делать, если он оказался тонким.

Заместитель главы МЧС РФ по Московской области Максим Аршакян дал полезные советы и рекомендации, которые помогут обезопасить себя от непредвиденных ситуаций на льду.

По его словам, в первый месяц зимы в Московской области лед остается хрупким. При этом температурные перепады могут оказывать негативное влияние на его прочность. Лед толщиной 10-15 сантиметров способен выдержать вес одного взрослого человека. Лед толщиной 25 сантиметров является безопасным.

«Неокрепший тонкий лед несет потенциальную опасность для любого человека, МЧС России предупреждает: не выходите на неокрепший лед для ловли рыбы, катания на коньках или снегоходах» — отметил Аршакян.

Наиболее прочный лед обладает синим или зеленым оттенками. Наиболее ненадежным является матово-белый или желтоватый лед. Прозрачный лед считается самым прочным. При этом покров льда над ямами может казаться темным. Кроме того, темное пятно на льду может свидетельствовать о наличии подводного родника. Лед в таких местах очень тонкий, поэтому его следует избегать.

«Каждый гражданин, обнаружив на водоемах людей, попавших в беду, обязан оказать помощь пострадавшим и вызвать единую службу спасения», — подчеркнул Аршакян.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции спасли подростка, провалившегося под лед в городе Устюжна в Вологодской области. Подростки решили покататься по льду на коньках по реке Ворожа, однако однако один из них провалился под лед. Лейтенант полиции Егор Першин спас жизнь ребенку, вытащив его из воды.