Донбасс сегодня: ВСУ скрывают реальные потери за год, солдаты Киева массово бегут

Донбасс, 31 декабря. В Луганске рассказали о потерях украинской армии за год, которые скрывает Минобороны Украины. ВСУ обстреляли донецкий аэропорт. Украинские командиры наживаются на дезертирах. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Предновогодние сутки на территориях народных республик Донбасса отмечены небывалой тишиной. За минувшие 24 часа зафиксирован один обстрел Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Под ударом оказался район терминала донецкого аэропорта. Огонь велся из крупнокалиберного стрелкового оружия.

Штаб ООС проводит проверку по фактам дезертирства

Разведка Народной милиции ДНР получила данные о выводах следственной комиссии по факту дезертирства и перехода на сторону ДНР бойца 56-й бригады ВСУ Кулагина. Как рассказал спикер оборонного ведомства ДНР Ринат Айгистов, комиссия штаба Объединенных сил установила, что на конец года в указанной бригаде отсутствуют 85 военнослужащих, самовольно оставивших службу. Доклад вышестоящему руководству сделан только в 72 случаях. Еще 13 солдат продолжают числиться как находящиеся в части, на их счета в банке начисляются денежные выплаты ежемесячно.

В то же время деньги с платежных карт военнослужащих снимались в Авдеевке представителями бригадного штаба. Мошенническая схема обналичивания карт работала под кураторством комбрига Игоря Иванова. Сотрудники СБУ выяснили, что по его указанию военнослужащие, самовольно оставившие часть, числились в зарплатных и премиальных ведомостях до того времени, пока бригада не уедет из зоны ООС по ротации.

Далее отсутствующих списком по документам отправляли в отпуск и только потом рапортовали перед штабом ООС о том, что они не вернулись в часть. При этом местонахождение всех 13 бойцов неизвестно с летнего периода. В свои семьи они не возвращались, а потому правоохранительные органы подозревают, что беглецов попросту нет в живых.

В ЛНР за год предотвращена деятельность 13 диверсионных групп

Как рассказали в Народной милиции ЛНР, семь украинских диверсантов погибли, еще 15 были ранены при попытке перейти линию разграничения в сторону Луганска за 2019 год. Из 13 групп в пяти зафиксированы смерти и ранения военнослужащих. С самого начала вооруженного конфликта киевские силовики пользуются практикой применения ДРГ, которая, как правило, не приносит ожидаемого результата.

Военно-политическое руководство Украины скрывает потери ВСУ

По информации пресс-службы оборонного ведомства ЛНР, Министерство обороны Украины не показывает общественности реальной картины гибели и ранений своих военнослужащих. Так, настоящие потери в ВСУ, по подсчету луганчан, за год составили 290 погибших и около 600 раненых. В официальных документах штаба ВСУ значится 97 погибших и 577 раненых.

Большинство случаев потерь личного состава происходят не в боевой обстановке и являются потерями, которые получены в результате самоубийств, подрыва на собственных минах, несоблюдения техники безопасности при обращении с оружием и в ходе перестрелок с другими подразделениями ВСУ.