ФАН поздравляет «оппозицию» с наступающим годом Крысы

Сегодня заканчивается богатый на политические события 2019 год. На его протяжении российская оппозиция регулярно удивляла страну вбросами, скандалами и сомнительными акциями. Как результат, многомилионные штрафы, для выплаты которых нашим дорогим, но неуважаемым либералам понадобится настоящее новогоднее чудо.

Редакция ФАН связалась с главными экспертами по новогодним чудесам, Дедом Морозом и Снегурочкой, и попросила рассказать, что же загадали на главный зимний праздник оппозиционеры. Удивительно, но наши мастера зимних чудес действительно получили письма с желаниями от мальчика Алеши, девочки Любы и их друзей.

Они загадали далеко не скромные желания — снятие статуса иноагента, заграничные путешествия и богатых спонсоров. Как доверительно рассказал нам Дед Мороз, из-за отвратительного поведения мальчику Алеше, девочке Любе и их друзьям подарки в этом году не светят.

В связи с этим редакция ФАН хочет пожелать нашим оппозиционерам в наступающем году научиться самим отвечать за свои поступки, устроиться на настоящую работу и наконец-то порадовать Деда Мороза, Снегурочку и всех россиян погашением своих долгов. Мы уверены, что в 2020 году для мальчика Алеши, девочки Любы и их друзей, это будет вполне реально, ведь это год их тотемного животного — крысы. С наступающим, наша нелюбимая, неуважаемая, но такая дорогая оппозиция!